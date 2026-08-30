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Una historia que debe cambiar

    Jorge Zapata Ríos
    Por

    Presidente de la Confiep

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Una leyenda sobre un país en el que los estragos de los desastres naturales se convierten en historia circular, a pesar de que sus gobernantes son avisados con antelación, pareciera reservada a la ficción. Sin embargo, no se ha encontrado en la literatura universal una historia que recoja este acontecer. Y es que, quizá, el nivel del despropósito es tal que ni mentes de literatos de gran ingenio pudieron recrearlo. ¿Cómo le habría llamado Borges a un cuento suyo con una historia como esta? Y si usted, lector, observa exageración en lo señalado, permítame enumerarle algunas situaciones fácticas que pueden ayudar a dar crédito a esta conjetura.

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