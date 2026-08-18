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Quién pone el cascabel a jueces y fiscales

“Si las propias instituciones involucradas no son capaces de hacer el control de daños necesario y efectivo, que se atengan a las consecuencias”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Nada ha dañado tanto en la última década el valor de la autonomía jurisdiccional de fiscales y jueces en el Perú como la ausencia y degradación de los sistemas de control institucional sobre ellos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.