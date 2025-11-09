Desde la ciudad de Tacna, juezas de diversas instancias del país reafirmaron su rechazo absoluto a toda forma de injerencia o intento de vulneración de la independencia del Poder Judicial. El pronunciamiento se dio durante el XIV Congreso Nacional de Jueces 2025, evento que concluyó con la firma de la “Declaración de Tacna”, documento que recoge los principales compromisos y demandas del sistema judicial.

Las magistradas expresaron su rechazo a cualquier intento de socavar la autonomía judicial a través de reformas legislativas que debiliten su función, decisiones que interfieran en procesos judiciales en curso o campañas públicas de deslegitimación contra la judicatura.

Asimismo, renovaron su compromiso de ejercer la función judicial con independencia, probidad y transparencia, utilizando todas las herramientas legales para impartir justicia con oportunidad y firmeza frente a la delincuencia y al crimen organizado.

Magistradas y magistrados del país reafirman su defensa de la independencia judicial. (Foto: Difusión)

En la declaración, también se comprometieron a promover estrategias multisectoriales para enfrentar la criminalidad, fortalecer las capacidades de los magistrados de las unidades de flagrancia y difundir las sentencias condenatorias como mecanismo de disuasión social.

Las juezas exigieron respeto al rol protagónico del Poder Judicial en todo proceso de reforma judicial, el cual —según señalaron— debe realizarse con un amplio debate nacional, libre de intereses políticos o presiones externas.

Del mismo modo, demandaron que el presupuesto solicitado para el ejercicio fiscal 2026 sea aprobado íntegramente y sin condicionamientos, en respeto a la autonomía financiera del Poder Judicial. Este recurso, enfatizaron, es esencial para el cumplimiento de su misión institucional.

Poder Judicial rechaza presiones y ratifica su compromiso con la independencia judicial. (Foto: Difusión)

El documento también subraya la necesidad de priorizar la transformación digital y la interoperabilidad del sistema judicial como ejes para lograr una justicia moderna, célere, eficiente y accesible.

En cuanto al bienestar laboral, destacaron la aprobación de proyectos legislativos que permitan incorporar a los trabajadores CAS al régimen 728 y establecer una nueva escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo.

La clausura del congreso estuvo a cargo del juez supremo Carlos Arias Lazarte, presidente de la comisión organizadora, en representación de la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.

“El aire que respira la democracia es la separación de poderes y la independencia judicial, sin ellos, se asfixia; de modo que nada de lo escrito en la Constitución tendría sentido si no se respetan” , expresó Arias Lazarte al destacar la trascendencia histórica de la “Declaración de Tacna”.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, Renzo Medina Chávez, agradeció la participación de los magistrados y resaltó que el evento demostró el compromiso del Poder Judicial con una justicia más humana, transparente y accesible para todos los peruanos.