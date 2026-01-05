Durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, pronunció un discurso en el que destacó el compromiso de la institución con la independencia, la imparcialidad y la defensa de los derechos fundamentales.

“Esta ofrenda de trabajo y compromiso, que además se renueva con mucho fervor cada vez que salimos en procesión e izamos el pabellón nacional aquí y en todas las cortes del país, lo cual hacemos desde el inicio de mi gestión sin necesidad de norma alguna que nos obligue, es el símbolo de la firme decisión de realizar nuestro deber, de impartir justicia como garante de los derechos fundamentales, teniendo siempre como norte los valores supremos de la dignidad, igualdad y, por supuesto, siempre con independencia ”, expresó.

En ese sentido, añadió que dichos valores “inspiran nuestro esfuerzo y nuestro compromiso, así como también nos legitiman para exigir a funcionarios, autoridades y particulares el respeto que merece nuestro trabajo y nuestra entrega”. Asimismo, afirmó: “Desde esta perspectiva, afirmamos ante la historia y con responsabilidad que el Poder Judicial preservará con valentía su independencia y su imparcialidad; ningún intento de quebrantarlas, venga de donde venga, será tolerado ”.

Tello también se refirió al rol de los magistrados en los procesos judiciales. “ Tenga la certeza de que los jueces y juezas que conforman los juzgados y tribunales peruanos nunca serán herramientas de impunidad ni de persecución. Serán, como manda la Constitución y como lo acabo de mencionar, los garantes de los derechos de todas las personas por igual”, sostuvo, señalando que lo afirma “con firme convicción” por conocer “la capacidad jurídica, la integridad moral y la vocación” de los jueces.

Al abordar los procesos judiciales, indicó que durante el año concluido se reafirmó que los jueces y juezas “solo están sometidos a la Constitución y a la ley” y que “la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para los derechos de las personas” . Agregó que “ cada intento de presión, interferencia y deslegitimación mediática dirigido a influir en decisiones específicas fue respondido con altura, pero con pronunciamientos claros y firmes en defensa de las y los magistrados que actúan conforme al derecho y a la justicia”.

Finalmente, reconoció que en algunas ocasiones la autonomía e independencia del Poder Judicial “han sido resquebrajadas”. Al respecto, señaló: “Debo decir con absoluta claridad que ninguna autoridad, por mandato del artículo 139, inciso 2, de la Constitución, puede válidamente abocarse al conocimiento de procesos judiciales en trámite. Hacerlo constituye un agravio contra la autonomía y la independencia del Poder Judicial”.

En esa línea, manifestó su esperanza de que se asuman “con seriedad y mucha responsabilidad los alcances del mandato constitucional, en aplicación del principio de separación de poderes ”.

