Jurado Electoral acepta tachas y deja fuera a candidato presidencial de Perú Primero. (Foto: Facebook/Mario Vizcarra)
Redacción EC
Redacción EC

El de Lima Centro 1 declaró fundadas las tachas presentadas contra , candidato a la presidencia de la República por el Partido Político Perú Primero.

LEE: Pedro Castillo: Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revisará condenas por Golpe de Estado

La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 00065-2026-JEE-LIC1/JNE, en la que el órgano electoral resolvió acumular los expedientes N.° EG.2026017920 y EG.2026018019 al expediente principal N.° EG.2026018017, al considerar que guardaban relación directa con el mismo proceso y candidato.

En el artículo segundo de la resolución, el JEE determinó que las tachas eran fundadas y que, en aplicación del literal a) del numeral 40.2 del artículo 40 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las , correspondía declarar improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial y vicepresidencial presentada por Perú Primero.

Con esta decisión, la organización política queda fuera de la contienda presidencial, al no cumplir con los requisitos establecidos por la normativa electoral vigente, según los fundamentos expuestos por el colegiado electoral en su pronunciamiento.

MÁS: La otra contienda que se avecina: casi 150 agrupaciones en carrera para las elecciones regionales y municipales

Finalmente, el JEE dispuso notificar la resolución a los ciudadanos Jeanpier Miguel Valverde Ortega y Luis Miguel Caya Salazar, autores de las tachas, a través de sus respectivas casillas electrónicas, conforme al Reglamento de Notificaciones del .

