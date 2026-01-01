El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Cenrro 1 declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado del partido Perú Primero, integrada por Mario Vizcarra. A través de una resolución oficial, el tribunal electoral otorgó un plazo de dos días calendario al personero legal de la organización para que subsane diversas omisiones documentales detectadas durante la etapa de calificación de la nómina parlamentaria.

La observación de mayor relevancia sobre Mario Vizcarra se vincula con su situación jurídica, luego de que el postulante declarara en su hoja de vida una sentencia firme por el delito de peculado. El fallo fue emitido en octubre de 2005 por la Sala Mixta de Moquegua bajo una pena suspendida. El colegiado electoral requiere ahora documentación que permita verificar de manera fehaciente su situación actual antes de admitir su candidatura.

El ente electoral también identificó deficiencias administrativas en otros integrantes de la lista nacional. Se advirtió la ausencia de huella dactilar y firma en las declaraciones juradas de consentimiento de los candidatos Alicia Vargas, Jackeline Flores y Jesús Camarena. Asimismo, se detectaron casos donde no se consignó el cargo al que se postula o se omitió la fecha de finalización del llenado de datos en el sistema informático.

Otro punto observado por las autoridades es la falta de documentos que acrediten la solicitud de licencia sin goce de haber para tres candidatos que laboran en el sector público. Entre ellos figuran Mirian Morales Córdova, quien se desempeña como asesora en el Congreso; Juan Escriba Palomino, docente y funcionario municipal; y Adela Córdova Alcarazo, jefa en la red asistencial de Essalud.

Respecto a otros antecedentes judiciales, el jurado señaló que el candidato Gustavo Flores Haboud registró un número de expediente incompleto relacionado con una condena por conducción en estado de ebriedad. El organismo recordó que el correcto registro de la declaración jurada de hoja de vida es una responsabilidad directa del partido y constituye un compromiso de veracidad que garantiza la transparencia del proceso electoral.

La candidatura presidencial de Mario Vizcarra por el mismo partido también se encuentra bajo cuestionamiento legal tras la admisión de tachas ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 donde solicitan su exclusión argumentando que su condena por peculado lo inhabilita para postular de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones.