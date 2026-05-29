El jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, Marco Vinelli, acusó a Juntos por el Perú de estar “estafando” a la ciudadanía. En declaraciones a “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva, aseguró que su partido ha mantenido sus propuestas, mientras que Roberto Sánchez ofrece cosas diferentes.

“Hay un documento que nosotros desde el 23 de diciembre en el JNE que es hasta el día de hoy nuestras propuestas. Se mantienen y no se han modificado desde ese momento. En cambio, el señor Sánchez presentó un documento en diciembre y ahora presenta un equipo y dice ‘no, ya cambiamos la propuesta de diciembre’. Les está mintiendo. El señor Sánchez y Juntos por el Perú están estafando a la población, porque uno dice una cosa, después va a otro lugar y le dice una cosa diferente”, dijo este viernes.

Vinelli pidió que se recuerde que el candidato presidencial de Juntos por el Perú que asegura apoyar a Pedro Castillo ya traicionó antes al expresidente “y ahora esconde a Antauro Humala”. “Los técnicos también están siendo partícipes de esta mentira”.

Vinelli también garantizó que el fujimorismo está preparado para que Keiko Fujimori sustente sus planteamientos en el debate presidencial de este domingo, ya que la población quiere calma y propuestas. Esto, dijo, es frente a Juntos por el Perú que por un lado propone orden económico pero plantea empresas estatales “lo que genera caos”.

De otro lado, el técnico de Fuerza Popular preciso que cuentan con al menos 52 mil personeros inscritos para la segunda vuelta del 7 de junio con los cuales buscan “defender por quién han votado”. Esto, para que “el resultado muestre el fiel reflejo de la votación. Creemos que ha habido serias irregularidades”.