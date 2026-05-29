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Marco Vinelli, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, aseguró que Keiko Fujimori ha mantenido sus propuestas desde primera vuelta. (El Comercio)
Marco Vinelli, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, aseguró que Keiko Fujimori ha mantenido sus propuestas desde primera vuelta. (El Comercio)
Por Redacción EC

El jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, Marco Vinelli, acusó a Juntos por el Perú de estar “estafando” a la ciudadanía. En declaraciones a “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva, aseguró que su partido ha mantenido sus propuestas, mientras que Roberto Sánchez ofrece cosas diferentes.

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