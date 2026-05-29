Como parte de su denominada “Ruta Castillista” de cara al balotaje, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) tiene previsto acudir este sábado 30 de mayo a un encuentro con mineros informales que se desarrollará en Chala (Caravelí, Arequipa). El actual congresista ha mantenido una agenda legislativa abiertamente favorable a la minería informal y buscaría afianzar sus vínculos con este sector a pocos días de las elecciones, según apuntan analistas.

El encuentro ha sido denominado Primera Convención Nacional de Mineros Ancestrales y Artesanales de la Macro Región Sur y, en la práctica, se erige como un nuevo frente de este sector en medio de aparentes discrepancias internas con la actual dirigencia de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y que, además, busca diferenciarse de las prácticas que se realizan en la minería aluvial.

La actividad está programada para realizarse en el estadio municipal de Chala desde las 9:00 a.m. y reunirá a asociaciones y bases mineras de Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Salvo en las dos primeras regiones —donde se posicionaron Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), respectivamente—, en todas las demás logró imponerse Sánchez.

Desde Juntos por el Perú no se confirmó de manera oficial la participación del candidato. Sin embargo, desde la organización se ratificó en una reunión hace unos días que acudiría, y que incluso lo haría junto a senadores y diputados electos.

Los temas a tratar

Como parte de la agenda, el encuentro contempla abordar una propuesta normativa para la formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape). Este sector atraviesa una situación crítica, pues en diciembre de este año vencerá la última prórroga del cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), por lo que la próxima gestión que asuma el 28 de julio tendrá un rol fundamental para ellos.

También se ha puesto en la mira la derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1695, promulgado en enero de este año durante la gestión del expresidente José Jerí, en el marco de las facultades delegadas para legislar en materias de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada.

En suma, la norma endurece las sanciones contra la minería ilegal y amplía el alcance penal contra actividades vinculadas a este sector, como el transporte y comercialización de minerales de origen ilícito o fuera del proceso de formalización.

A opinión de César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales, este decreto permite perseguir a la minería ilegal “en toda la cadena” de la actividad y, aunque es mínimo, dijo que se trata de uno de los pocos avances que se han tenido.

“Esto es una herramienta importante para que los fiscales y la policía puedan abordar este delito. Sin embargo, obviamente, aquellos que están vinculados a la actividad ilegal no quieren que así sea. Este decreto es fundamental para perseguir este delito, pese a que lamentablemente el Ejecutivo ni el Congreso le han asignado financiamiento a las fiscalías ambientales este año”, expresó Ipenza.

En su mirada, esta reunión de Sánchez buscaría “consolidar” y “convencer” a quienes aún no están plenamente alineados con su candidatura dentro de este sector. “Y para conseguir compromisos a favor de minería informal con la excusa del derecho trabajo y que beneficia a todos”, aseveró.

Según indicó Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, hay mineros informales que no quieren formalizarse y quieren instaurar la “perpetuidad” del Reinfo. “Los que están a favor de la formalización no están con el señor Sánchez; los que están en contra de la formalización son los que se van a encontrar con él”, consideró.

En esa línea, dijo que Sánchez busca “afianzar una alianza que ya estaba dada y que no es por la formalización, sino por la extensión del Reinfo”. Agregó que seguramente el encuentro conlleve a la firma de un compromiso del candidato de Juntos por el Perú hacia este sector. “Esa es una reunión no para formalizar, sino para extender el Reinfo”, remarcó.

También sostuvo que, en un contexto en el que la Confemin se encuentra en el ojo de la tormenta, se estaría buscando erigir una nueva organización que, en realidad, estaría integrada por los mismos actores vinculados a este sector.

“Es una alianza que ya estaba dada, simplemente un teatro que se está haciendo por parte de los mineros que no quieren formalizarse y quieren ampliación del Reinfo y que están apoyando al señor Sánchez. Ya queda confirmada su relación con estos mineros que no quieren estar dentro de la línea de la formalización”, aseveró.

Mitin en Huánuco con retraso

Este jueves 28, Sánchez Palomino estuvo en Huánuco, a donde llegó pasado el mediodía por vía aérea junto a Analí Márquez y Brígida Curo, sus candidatas a la primera y segunda vicepresidencia. Nuevamente, la denominada “Ruta Castillista” registró retrasos, pues inicialmente se había previsto que su presencia en dicha región fuera a las 9:00 a.m. y que a las 3:00 p.m. estuviera en Pasco.

Según conoció este Diario, el candidato inicialmente iba a trasladarse por tierra; sin embargo, los reportes de bloqueos en algunos tramos motivaron cambios y retrasos en su agenda. Ya en Huánuco, Sánchez encabezó un mitin en la alameda de Amarilis, donde insistió en su discurso de lucha de clases y en agudizar las contradicciones.

Roberto Sánchez durante mitin en Huánuco, este 28 de mayo. (Foto: Facebook)

Durante su intervención, volvió a victimizar al golpista expresidente Pedro Castillo, asegurando que se encuentra “secuestrado” y sosteniendo que únicamente leyó una “proclama”. Asimismo, afirmó que se identificará a los responsables de las muertes registradas durante las protestas ocurridas tras la asunción de Dina Boluarte.

“Vamos a recuperar el gobierno para las comunidades, para los pueblos profundos, para los pobres de nuestra patria. Porque esta democracia no nos representa. Porque este Estado corrupto, mafioso, burocrático, solamente gobierna para los ricos”, expresó Sánchez.

En esa línea, aseguró que la excarcelación de Castillo será su “primera medida” en caso llegue el 28 de julio a Palacio de Gobierno.

Sánchez, además, dejó en evidencia su estrategia de captar el voto ausente para la segunda vuelta, al remarcar que faltan pocos días para el balotaje del 7 de junio y señalar ante los presentes que, para poder ganar, “necesitamos crecer”.

“Aquí en nuestra región de Huánuco, por lo menos, de cada diez personas que tenían que votar, por lo menos cuatro no han votado. (…) Pero esta vez necesitamos ir por ellos, hay que ir a hablarles, hay que ser cada uno personero en cada mesa, para poder defender la victoria política y popular de nuestro pueblo. Porque esta vez las fuerzas de la derecha andan con miedo”, afirmó.

Roberto Sánchez durante mitin en Huánuco, este 28 de mayo. (Foto: Facebook)

También adelantó que ya viene preparándose junto a su equipo técnico para decirle “todas sus verdades” a su contendora Keiko Fujimori (Fuerza Popular), durante el debate previsto para este domingo por la noche.

Asimismo, insistió en que planteará al país “un nuevo comienzo”, lo que, según sostuvo, implicará una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, con el objetivo de reconocer al Perú como “un Estado plurinacional”.

Como colofón, manifestó que su eventual gestión se denominará “el gobierno de la revolución educativa”, planteando, entre otras medidas populistas, e reconocer la deuda social de los docentes, mejoramiento de sus remuneraciones e, incluso, otorgar una pensión mensual para los jóvenes.

Sánchez llegó a Pasco durante la noche del jueves, donde recorrió las principales calles de la ciudad desde la tolva de una camioneta, acompañado por un grupo de simpatizantes que caminaba a su alrededor. Más tarde, encabezó un mitin en el que volvió a reafirmar afirmó que están cada vez más cerca de “recuperar el gobierno”, en alusión a la que fue la gestión de Castillo.

Este viernes, Sánchez continuará con su denominada “Ruta Castillista” en Piura, región a la que arribará a la 1:30 p.m. y donde tiene previsto sostener reuniones con agricultores y maestros, además de encabezar un mitin.

De no registrarse cambios en su agenda, el 30 de mayo estaría en Arequipa para participar en el encuentro minero y el 31 retornaría a Lima para el debate presidencial. Asimismo, el 1 de junio volvería a Arequipa y, al día siguiente, se trasladaría a Cusco. Según trascendió, el 3 de junio se realizaría un cierre de campaña en Puno y el 4 de junio otro acto similar en Lima.