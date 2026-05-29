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Resumen

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Como parte de su denominada “Ruta Castillista” de cara al balotaje, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) tiene previsto acudir este sábado 30 de mayo a un encuentro con mineros informales que se desarrollará en Chala (Caravelí, Arequipa). El actual congresista ha mantenido una agenda legislativa abiertamente favorable a la minería informal y buscaría afianzar sus vínculos con este sector a pocos días de las elecciones, según apuntan analistas.

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