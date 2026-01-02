Pedro Castillo: Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revisará condenas por Golpe de Estado

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso elevar ante la Sala Penal Permanente los recursos de apelación que presentaron Pedro Castillo, sus exministros Betssy Chávez y Willy Huerta, y el exjefe de gabinete de asesores de la PCM, Aníbal Torres, contra su condena por el delito de ‘conspiración para la rebelión’.

El tribunal también dispuso elevar la apelación que presentó la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, contra la absolución de Manuel Elías Lozada Morales en su condición de exjefe de la VII Región Policial Lima.

Como se recuerda, a Castillo se le impuso 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por haber atentado contra el orden constitucional durante el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

El Poder Judicial dictó la misma pena para Betssy Chávez (ex primera ministra) y Willy Huerta (ex titular del Interior); mientras que para Torres, por su edad, se le impuso 6 años y 8 meses de cárcel.

Castillo Terrones ya cumple prisión en el Penal de Barbadillo y si la instancia superior confirma la sentencia, permanecerá en prisión hasta el 2034.

Chávez Chino se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México desde los primeros días de noviembre del 2025 y sobre ella pesa una orden de captura nacional e internacional.

En el caso de Huerta Olivas y Torres Vásquez, se dispuso suspender la ejecución de su condena hasta que la instancia superior decida si confirma sus respectivas sentencias o se pronuncia de manera distinta.

Los abogados de los sentenciados apelaron.

Pedro Castillo

“Conceder los recursos de apelación formulados por los señores abogados defensores de los sentenciados José Pedro Castillo Terrones [ítem “1.2”], Aníbal Torres Vásquez [ítem “1.3”], Willy Huerta Olivas [ítem “1.4.”] y Betssy Betzabeth Chávez Chino [ítem “1.6.”], del abogado defensor de la tercera legitimada [ítem “1.7.”], así como de la señora representante del Ministerio Público [ítem 1.5] contra la sentencia contenida en la Resolución N.° 200, del 04 de diciembre de 2025; en consecuencia, se dispone elevar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.” Sala Penal Especial

De acuerdo a la resolución judicial, el Ministerio Público solicitó que se revoque la sentencia absolutoria de Lozada Morales y se le condene a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión –como coautor– del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión.

“Existieron múltiples llamadas telefónicas el día 7 de diciembre de 2022, antes y después del mensaje presidencial, para que permita el acceso de simpatizantes del gobierno de Pedro Castillo Terrones; si bien Lozada Morales no mostró su consentimiento; empero, no rechazó dicha orden de forma inmediata (...) que existe inconsistencia sobre la actuación de Manuel Elías Lozada Morales, ya que tuvo falta de comunicación con su línea de comando y no ejecutó acciones inmediatas después del mensaje presidencial”, cuestionó la fiscalía.

Pedro Castillo utilizó el momento brindado para acreditarse en la audiencia para cuestionar el caso seguido en su contra. (Foto: Poder Judicial)

En el caso de Castillo, su defensa solicitó que se revoque la sentencia y se le absuelva por atipicidad de la conducta imputada (falta de elementos estructurales del tipo penal, inexistencia de conspiración por falta de idoneidad del procedimiento y falta de prueba del pacto).

La defensa de Chávez Chino y Huerta Oliva también solicitaron que se anule su condena y se les absuelva de los cargos. Alegaron vulneración al debido proceso y cuestionaron la falta de motivación de la resolución que los condenó.

El abogado de Torres Vásquez también requiere que se anule la sentencia.

Una vez elevadas las apelaciones, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá señalar fecha de audiencia y posteriormente emitirá su decisión.