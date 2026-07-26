Janet Tello participó en el congreso “Retos de la independencia y reforma judicial frente a los cambios políticos”, organizado por la Red Latinoamericana de Jueces (Redlaj). Foto: Poder Judicial.
Janet Tello participó en el congreso “Retos de la independencia y reforma judicial frente a los cambios políticos”, organizado por la Red Latinoamericana de Jueces (Redlaj). Foto: Poder Judicial.
Por Redacción EC

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, afirmó que la institución debe consolidar su autonomía e independencia frente al nuevo contexto político que vive el país, tras señalar que solo una judicatura libre de presiones puede garantizar una adecuada protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

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