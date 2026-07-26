La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, afirmó que la institución debe consolidar su autonomía e independencia frente al nuevo contexto político que vive el país, tras señalar que solo una judicatura libre de presiones puede garantizar una adecuada protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Durante la inauguración del congreso “Retos de la independencia y reforma judicial frente a los cambios políticos”, organizado por la Red Latinoamericana de Jueces (Redlaj), la magistrada sostuvo que cualquier proceso de reforma judicial debe orientarse a fortalecer las garantías que aseguren una justicia imparcial y accesible para todos.

En ese sentido, remarcó que las modificaciones al sistema de justicia solo tendrán legitimidad si respetan el orden constitucional, colocan a la persona como eje central y contribuyen a reforzar la independencia del Poder Judicial, en lugar de afectar su funcionamiento.

“Hoy, cuando nuestras democracias enfrentan cambios políticos, sociales y tecnológicos, como sucede en Perú con un nuevo gobierno electo, el Poder Judicial está llamado a fortalecer su autonomía, transparencia y su capacidad de responder con independencia, imparcialidad y eficiencia a las demandas de la sociedad” , remarcó.

Asimismo, destacó que el encuentro internacional reúne a magistrados de distintos países de América Latina para intercambiar experiencias y debatir propuestas destinadas a preservar la independencia judicial, considerada uno de los pilares esenciales del Estado de derecho y de la democracia.

Por su parte, la presidenta de la Red Latinoamericana de Jueces (Redlaj), Elvia Barrios Alvarado, advirtió que las reformas al sistema de justicia no pueden convertirse en instrumentos para interferir o ejercer control sobre los jueces.

“Existe una diferencia sustancial entre una verdadera reforma judicial y la captura del sistema de justicia”, enfatizó, al señalar que ninguna democracia puede sostenerse sin magistrados independientes.