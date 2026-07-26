La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo este domingo una reunión con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

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Durante el encuentro, el diplomático expresó sus buenos deseos para el inicio de un gobierno próspero y democrático y trasladó el saludo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según se informó, destacó la elección de Fujimori Higuchi y expresó el respaldo de su administración, en el contexto de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Keiko Fujimori y embajador de EE. UU. dialogan sobre economía, seguridad y fenómeno El Niño.

En la reunión también se dialogó sobre la importancia de fortalecer la relación económica entre Perú y Estados Unidos mediante la ampliación del comercio y la inversión bilateral, así como sobre el impulso de alianzas para el desarrollo del país.

Asimismo, ambas partes abordaron temas relacionados con la lucha contra la inseguridad ciudadana y las acciones estratégicas para enfrentar el fenómeno El Niño.

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En el encuentro participaron además Joan Perkins, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, y Ernest Abisellan, consejero económico de la representación diplomática.

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