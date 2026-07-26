Keiko Fujimori se reunió con embajador de EE. UU. para abordar comercio, inversión y seguridad.
Keiko Fujimori se reunió con embajador de EE. UU. para abordar comercio, inversión y seguridad.
Por Redacción EC

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo este domingo una reunión con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

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