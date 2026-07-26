Irán pasó una noche sin bombardeos estadounidenses, en una pausa en la guerra de casi cinco meses que, según la prensa norteamericana, se debe en parte a la disminución de municiones y de interceptores Patriot.

Este domingo, antes de la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Washington, el ejército iraní advirtió que la guerra se extenderá si Estados Unidos prosigue sus ataques a la república islámica.

“Si los estadounidenses caen una vez más en el engaño de los sionistas, o se alinean con ellos, e insisten en continuar la guerra, particularmente a través de ataques aéreos, geográficamente esto se extenderá aún más”, declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Mohamad Akraminia, a la televisión estatal.

La calma revivió la esperanza de una reanudación de las negociaciones tras casi dos semanas consecutivas de bombardeos estadounidenses.

Los combates en el estratégico estrecho de Ormuz hicieron descarrilar los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán.

Esta vez el conflicto volvió a extenderse más allá de esta ruta marítima para incluir bases estadounidenses, barcos en la región y países en el Golfo.

Las operaciones estadounidenses contra Irán están “en pausa”, informó CNN citando una fuente no identificada del Pentágono, pese a que el presidente Donald Trump amenazó el viernes con ataques “a un nivel mucho más alto”.

Militares de EE.UU. a bordo del buque de asalto anfibio USS Boxer (LHD 4) apoyan operaciones de vuelo desde el mar Arábigo mientras el CENTCOM hace cumplir el bloqueo naval contra Irán. Foto: EFE/ CENTCOM

Los planes de escalar la campaña quedaron congelados en parte por la disminución de municiones, publicó The New York Times, que citó a dos personas informadas.

Trump también se expone al riesgo de una expansión de la guerra en Oriente Medio, el distanciamiento de aliados en el Golfo y un impacto mayor en la economía mundial, según el diario.

El Departamento de Defensa presentó a Trump un plan para la decimocuarta noche consecutiva de ataques, pero declinó aprobarla para favorecer el diálogo, informó la plataforma de información Axios.

El vicepresidente JD Vance y el general Dan Caine plantearon temores sobre una escalada el viernes en una reunión en la Casa Blanca, según CNN.

Caine dijo a Trump que las fuerzas armadas pueden efectuar exitosamente las opciones disponibles, pero advirtió que podría tener consecuencias, según la televisión.

Trump declaró el viernes que Irán tiene la opción de alcanzar un acuerdo o enfrentar ataques a “un nivel mucho más alto”.

La guerra, que según calculó Trump inicialmente duraría cuatro o cinco semanas, se acerca ahora a su quinto mes.

Los combates se propagaron a un nuevo frente desde que los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron ataques a la petrolera saudita Aramco en Jizán y Yanbu, en respuesta a los bombardeos sauditas.

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