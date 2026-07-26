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Resumen

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Los combates en el estratégico estrecho de Ormuz hicieron descarrilar los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán. Foto: AFP
Los combates en el estratégico estrecho de Ormuz hicieron descarrilar los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Irán pasó una noche sin bombardeos estadounidenses, en una pausa en la guerra de casi cinco meses que, según la prensa norteamericana, se debe en parte a la disminución de municiones y de interceptores Patriot.

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