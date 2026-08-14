Tirar basura en una calle, acera o espacio público de Houston no es simplemente una conducta incívica: también puede constituir una infracción de las normas municipales. El Código de Ordenanzas de la ciudad establece reglas específicas sobre el depósito de residuos y contempla multas para quienes las incumplan. A continuación, qué dice la ley de la Ciudad Espacial sobre tirar basura en la vía pública y cuánto podrías pagar si eres sancionado.

¿Qué dice la ley de Houston sobre tirar basura?

El capítulo 39 del Código de Ordenanzas de Houston, dedicado a los residuos sólidos y el litter control, establece que no está permitido depositar residuos sólidos en aceras, calles públicas, bordillos u otros espacios públicos, salvo cuando se cumplan las condiciones establecidas para la recolección.

La normativa define como “litter” la basura o los residuos que se encuentran de manera descontrolada o en recipientes que no cumplen con las condiciones establecidas, tanto en propiedades públicas como privadas.

Por ello, arrojar una botella, bolsa, envoltorio u otro residuo en la calle puede considerarse un depósito ilegal de basura.

En Houston, arrojar residuos en la calle puede generar una sanción económica. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿De cuánto es la multa por tirar basura en las calles de Houston?

El artículo 39-4 del Código de Houston establece que, cuando una disposición del capítulo 39 no contempla una sanción específica, una primera condena puede recibir una multa de entre US$50 y US$2,000.

En caso de una condena posterior, la multa puede situarse entre US$250 y US$2,000. Además, cada día que continúe una infracción puede considerarse una infracción separada.

Situación Multa prevista Primera condena US$50 a US$2,000 Condena posterior US$250 a US$2,000 Infracción que continúa Cada día puede constituir una infracción adicional

Es importante precisar que no significa que cualquier persona que tire un pequeño residuo automáticamente reciba una multa de US$2,000. La cantidad concreta depende de la infracción y de las circunstancias del caso; el propio Departamento de Tribunales Municipales de Houston señala que el rango de la sanción y el monto exacto dependen de la violación correspondiente.

¿Qué ocurre si se trata de una cantidad mayor de basura?

Además de las ordenanzas municipales, puede entrar en aplicación la legislación del estado de Texas. El capítulo 365 del Health and Safety Code regula los delitos relacionados con el litter y los residuos sólidos.

La ley estatal contempla diferentes niveles de delito dependiendo, entre otros factores, del peso o volumen de los residuos. Por ejemplo, cuando el material involucrado pesa 5 libras o menos o tiene un volumen de 5 galones o menos, determinadas conductas constituyen un delito menor de Clase C. Cuando supera esos límites, pueden aplicarse categorías de mayor gravedad.

Esto es especialmente relevante en casos que van más allá de arrojar un pequeño residuo y pueden considerarse vertidos ilegales de mayor escala.

La ley de Houston también contempla sanciones más graves por vertidos de mayor cantidad. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Dónde se puede tirar la basura correctamente en Houston?

La ciudad dispone de servicios para la eliminación adecuada de diferentes tipos de residuos. Houston cuenta, por ejemplo, con Residential Drop-Off Centers donde los residentes pueden llevar determinados materiales, como residuos voluminosos, desechos de jardín y artículos aprobados para reciclaje.

Para la basura doméstica ordinaria, la ciudad también establece reglas sobre el uso de los contenedores y los horarios para colocarlos en la acera. Los recipientes deben colocarse dentro del horario autorizado y no deben bloquear las aceras, entradas o vías públicas.

En el caso de los residuos voluminosos, Houston también ofrece un servicio de recolección de heavy trash para determinadas viviendas que reciben el servicio municipal.

¿Cómo reportar basura o vertidos ilegales?

Si una persona observa basura, litter o un posible vertido ilegal en Houston, puede utilizar el sistema Houston 311 para presentar una solicitud de servicio o reportar determinados problemas relacionados con residuos y limpieza. La ciudad indica que el servicio 311 ofrece asistencia las 24 horas del día, los siete días de la semana.

En definitiva, tirar basura en las calles de Houston puede generar una sanción económica, y las consecuencias pueden ser mayores cuando se trata de cantidades importantes de residuos o de un posible vertido ilegal regulado por la legislación de Texas.

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