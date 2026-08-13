En Texas, no hace falta estar bebiendo alcohol ni conducir bajo sus efectos para tener problemas con la llamada “ley del envase abierto” (Open Container Law, en inglés). La normativa estatal prohíbe poseer determinados recipientes abiertos con alcohol dentro del área de pasajeros de un vehículo cuando este se encuentra en una vía pública. A continuación, te explico qué dice exactamente la norma, qué ocurre si eres pasajero y qué puedes hacer para evitar una multa.

La regla está establecida en la Sección 49.031 del Código Penal de Texas. Esta considera una infracción que una persona posea conscientemente un envase abierto con cualquier cantidad de bebida alcohólica en el área de pasajeros de un vehículo ubicado en una carretera o vía pública, incluso si el automóvil está detenido o estacionado.

¿Qué dice la ley de envase abierto en Texas?

La norma puede resultar confusa porque no se enfoca únicamente en si alguien está consumiendo alcohol. El punto central es la posesión de un recipiente abierto dentro del área de pasajeros.

Además, la ley no exige que el vehículo esté en movimiento. Si está detenido o estacionado en una vía pública, la prohibición también puede aplicarse.

Aspecto Qué establece la ley de Texas ¿Dónde aplica? En vehículos ubicados en una vía pública. ¿El auto debe estar en movimiento? No. También puede aplicarse si está detenido o estacionado. ¿Qué se considera envase abierto? Una botella, lata u otro recipiente con cualquier cantidad de alcohol que esté abierto, haya sido abierto, tenga el sello roto o cuyo contenido haya sido retirado parcialmente. ¿Dónde está prohibido? En el área del vehículo destinada al conductor y los pasajeros. ¿Qué lugares quedan fuera? El baúl, una guantera o compartimento similar que esté cerrado con llave y, en vehículos sin baúl, el espacio detrás del último asiento vertical. ¿Cuál es la sanción? Es un misdemeanor de Clase C y puede implicar una multa de hasta US$500. ¿Hay excepciones? Sí. Existen excepciones, entre ellas ciertos pasajeros de vehículos destinados principalmente al transporte de personas por compensación y las zonas habitables de determinadas casas rodantes o vehículos recreativos.

¿Qué cuenta como un “envase abierto”?

La definición es más amplia de lo que podría parecer. Según el Código Penal de Texas, un “open container” es una botella, lata u otro recipiente que contenga cualquier cantidad de alcohol y que esté abierto, haya sido abierto, tenga el sello roto o cuyo contenido haya sido retirado parcialmente.

Esto puede abarcar, por ejemplo, una botella de vino que ya fue descorchada, una botella de licor a la que le falta parte de su contenido o una lata de cerveza que ya fue abierta.

Incluso volver a colocar la tapa no necesariamente soluciona el problema si el recipiente ya fue abierto. La propia definición legal incluye los recipientes que “han sido abiertos”, además de aquellos cuyo sello fue roto o cuyo contenido fue parcialmente retirado.

Y hay otro detalle importante: el vehículo no tiene que estar circulando. La Sección 49.031 establece expresamente que la norma puede aplicarse cuando el automóvil está detenido o estacionado en una vía pública.

La ley de envase abierto en Texas contempla formas de transportar alcohol sin exponerte a una multa. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué pasa si eres pasajero?

La ley no está dirigida exclusivamente al conductor. En términos generales, cualquier persona que posea conscientemente un envase abierto dentro del área de pasajeros puede estar infringiendo la norma.

Por eso, que el conductor no haya bebido no significa necesariamente que el vehículo esté fuera del alcance de esta disposición. Un pasajero que tenga un recipiente abierto puede enfrentarse a una citación, salvo que se encuentre dentro de alguna de las excepciones previstas por la ley.

Una de esas excepciones contempla a los pasajeros de vehículos diseñados, mantenidos o utilizados principalmente para transportar personas a cambio de una compensación, como autobuses, taxis o limusinas. También existe una excepción para las zonas habitables de determinadas casas rodantes, casas-remolque y vehículos recreativos.

La infracción general está clasificada como un misdemeanor de Clase C. La normativa contempla una citación y una multa que puede llegar hasta los US$500.

¿Dónde puedes guardar una botella abierta?

La ley establece espacios concretos que no forman parte del “área de pasajeros”. Esto permite transportar un recipiente abierto sin que necesariamente se configure esta infracción, siempre que se encuentre en uno de esos lugares excluidos.

El baúl del vehículo está fuera del área de pasajeros. También lo está una guantera o compartimento similar que pueda cerrarse con llave.

En los vehículos que no tienen baúl, como algunas camionetas, la ley contempla el espacio situado detrás del último asiento vertical como una zona que no forma parte del área de pasajeros.

Por eso, la forma más sencilla de evitar problemas al transportar una botella que ya fue abierta es colocarla en el baúl o en alguno de los espacios que la propia ley excluye.

La ley de envase abierto en Texas también puede aplicarse a los pasajeros. | Crédito: Magnific

¿Se puede beber alcohol dentro de una casa rodante?

Aquí existe una excepción particular. La Sección 49.031 excluye de la definición de “área de pasajeros” las zonas habitables de una casa rodante motorizada, una casa-remolque motorizada, una autocaravana o un vehículo recreativo que cumpla con las condiciones establecidas por la norma.

Esto significa que las reglas no funcionan exactamente igual dentro de la zona destinada a vivienda de estos vehículos.

Sin embargo, esta excepción no debe confundirse con la posibilidad de llevar una botella abierta en cualquier automóvil. Para un vehículo convencional, la regla general sigue siendo mantener los recipientes abiertos fuera del área donde se encuentran el conductor y los pasajeros.

La clave: no necesitas estar ebrio

La “ley del envase abierto” y las normas contra conducir bajo los efectos del alcohol son cuestiones distintas.

La Sección 49.031 se centra en la posesión consciente de un recipiente abierto en el área de pasajeros de un vehículo situado en una vía pública. Por ello, no es necesario demostrar que la persona estaba ebria para que pueda existir una infracción bajo esta disposición.

La manera más sencilla de evitar el problema es también la más práctica: si una botella o lata de alcohol ya fue abierta, no la dejes dentro del área de pasajeros del automóvil. Guárdala en el baúl o en otro espacio que la ley excluya expresamente.

Para consultar el texto vigente de la norma, puedes revisar directamente la Sección 49.031 del Código Penal de Texas.

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