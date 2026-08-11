Si vives en Houston y necesitas tramitar tu pasaporte estadounidense, pero no puedes acudir durante el horario habitual, hay una buena noticia: en los próximos días de agosto se realizará una feria gratuita en la que podrás presentar tu solicitud y recibir orientación personalizada para completar el proceso. Esta alternativa es especialmente útil para quienes no pueden ir a las oficinas durante la semana o tienen dudas sobre cómo iniciar el trámite. La jornada contará con personal capacitado para orientar a los asistentes y ayudarles a evitar errores que puedan retrasar la emisión del documento. En los siguientes párrafos te explicamos cuándo y dónde será el evento, además de los documentos y requisitos que debes preparar antes de asistir.

Houston anuncia feria gratuita para tramitar el pasaporte (Foto: idandpassports / Pixabay)

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ A FERIA GRATUITA EN HOUSTON?

La feria gratuita de pasaportes en Houston se realizará el sábado 29 de agosto en el Moody Park Community Center, ubicado en 3725 Fulton Street, informó la representante federal Sylvia Garcia, del 29º distrito de Texas, en su cuenta de Instagram.

¿Qué fecha será la feria gratuita de pasaportes en Houston? El 29 de agosto de 2026.

El 29 de agosto de 2026. ¿Dónde será la feria gratuita de pasaportes en Houston? En el Moody Park Community Center, ubicado en 3725 Fulton Street.

En el Moody Park Community Center, ubicado en 3725 Fulton Street. ¿En qué horario será la feria gratuita de pasaportes en Houston? La jornada se realizará de 10:00 a.m. hasta 2:00 p.m.

Durante la feria, los asistentes podrán presentar sus solicitudes y recibir orientación personalizada. Sin embargo, deberán pagar las tarifas correspondientes para completar el trámite.

IMPORTANTE : para participar de la jornada, los interesados deberán reservar un cupo enviando un correo electrónico a rsvp.TX29SG@mail.house.gov. Si desean obtener más información, comunicarse al 832-325-3150 o ingresar en SylviaGarcia.house.gov.

¿CUÁLES SON LAS TARIFAS QUE SE DEBEN PAGAR?

SOLICITANTES DE 16 AÑOS O MÁS: la libreta de pasaporte cuesta US$130, más un cargo de aceptación de US$35.

La tarjeta de pasaporte tiene un costo de US$30, más US$35 por la recepción del trámite.

Si solicitas la libreta y la tarjeta al mismo tiempo, debes pagar US$160 por la solicitud y US$35 por el cargo de aceptación.

El pago se realiza en dos partes: la tarifa principal debe cubrirse con cheque o giro postal a nombre del Departamento de Estado (DOS), mientras que el cargo de aceptación se paga directamente en el centro receptor, mediante los métodos que este admita.

El servicio acelerado cuesta US$60 adicionales.

La entrega del documento en un plazo de uno a tres días después de su envío tiene un costo extra de US$23.36.

¿Cuál es la diferencia de la libreta de pasaporte y la tarjeta de pasaporte?

La diferencia principal está en dónde y cómo puedes viajar: la libreta de pasaporte permite viajes internacionales por avión, tierra y mar; la tarjeta de pasaporte es más barata, pero tiene restricciones importantes, precisa Travel.State.gov, sitio oficial del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

Característica Libreta de pasaporte Tarjeta de pasaporte Formato Pequeño libro con páginas para visas y sellos Tarjeta de plástico, similar a una tarjeta bancaria Viajes internacionales por avión Sí, a cualquier país No Viajes por tierra o mar Sí, a cualquier destino Solo para entrar a EE.UU. desde Canadá, México, Bermudas y algunos destinos del Caribe Visas y sellos Sí, incluye páginas No tiene páginas para visas Costo Más alto Más bajo Vigencia para mayores de 16 años 10 años 10 años Vigencia para menores de 16 años 5 años 5 años Prueba de ciudadanía e identidad Sí Sí

De acuerdo al cuadro, la libreta es la opción indicada si planeas volar fuera de Estados Unidos o visitar países fuera de Norteamérica, el Caribe y Bermudas. La tarjeta puede servir si cruzas con frecuencia por tierra hacia México o Canadá, o viajas por crucero a destinos permitidos; no sirve para vuelos internacionales. Puedes solicitar ambas al mismo tiempo.

DOCUMENTOS Y REQUISITOS QUE DEBES PREPARAR ANTES DE ASISTIR A LA FERIA GRATUITA

Documentos obligatorios

Formulario DS-11 completo.

Prueba de ciudadanía estadounidense.

Identificación válida con fotografía.

Fotografía para pasaporte de 5,1 por 5,1 centímetros, tomada en los últimos seis meses.

Prueba de ciudadanía

Certificado de nacimiento original emitido en Estados Unidos.

Certificado de naturalización.

Fotocopia del documento que se presente como prueba de ciudadanía.

La evidencia de ciudadanía debe entregarse en formato físico.

Identificación aceptada

Licencia de conducir.

Credencial de identificación estatal.

Identificación militar.

Fotocopia del frente y reverso de la identificación presentada.

Reglas para las copias

Deben imprimirse por una sola cara.

Deben utilizarse hojas de 21,59 por 27,94 centímetros, equivalentes al tamaño carta.

Lleva las fotocopias junto con los documentos originales.

¿Quiénes deben usar el DS-11?

Adultos que solicitan su primer pasaporte estadounidense.

Personas cuyo pasaporte anterior fue robado, perdido o dañado.

Quienes tienen un documento emitido hace más de 15 años.

Personas cuyo pasaporte anterior fue emitido cuando tenían menos de 16 años.

Menores de 16 años que solicitan un pasaporte nuevo en persona.

¿Cómo completar el formulario?

Puedes llenarlo mediante la herramienta digital del Departamento de Estado y luego imprimirlo.

No debes firmarlo antes de la cita o feria.

El formulario debe firmarse únicamente cuando lo indique el agente de aceptación.

En el caso de menores de 16 años, normalmente se requiere la presencia y autorización de ambos padres o tutores.

Antes de asistir, prepara el formulario DS-11 sin firmar, una prueba de ciudadanía, identificación con foto, sus copias y una fotografía reciente. También deberás reservar tu lugar para participar en la jornada (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

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