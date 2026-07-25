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Las fuerzas estadounidenses lanzando, según los militares, ataques de precisión contra Irán por duodécima noche consecutiva, el 22 de julio de 2026. (Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) / AFP)
Las fuerzas estadounidenses lanzando, según los militares, ataques de precisión contra Irán por duodécima noche consecutiva, el 22 de julio de 2026. (Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) / AFP)
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Por Agencia EFE

El Ejército de Estados Unidos interrumpió casi 14 días consecutivos de bombardeos a Irán mientras el presidente Donald Trump espera avances de una solución diplomática a la reescalada del conflicto, según informaron este sábado medios estadounidenses e israelíes.

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