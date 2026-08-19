El exministro del Interior, Willy Huerta. (Foto: GEC / Alessandro Currarino)
El exministro del Interior, Willy Huerta. (Foto: GEC / Alessandro Currarino)
Por Redacción EC

El Tribunal Constitucional declaró improcedente el hábeas corpus presentado por el exministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, quien buscaba dejar sin efecto una serie de actuaciones fiscales y judiciales desarrolladas en el proceso penal que se le sigue por los delitos de rebelión y conspiración, durante el golpe de Pedro Castillo.

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