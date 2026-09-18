Richard Concepción Carhuancho Foto: PJ
Richard Concepción Carhuancho Foto: PJ
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la destitución del juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho tras un proceso disciplinario.

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