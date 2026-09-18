La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la destitución del juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho tras un proceso disciplinario.

El informe con la máxima sanción fue respaldado por: María Teresa Cabrera, ponente y presidenta de la JNJ; así como por los magistrados Cayo Galindo; Rafael Ruiz Hidalgo; Germán Serkovic; y Víctor Chanduví. Jaime de la Puente Parodi emitió un voto en discordia.

La ponencia fue sustentada por la titular de la JNJ, quien detalló que el caso se inicia tras el oficio y piezas recaidas en el expediente 0180-2025 del Tribunal Constitucional, referido a la demanda de habeas corpus, interpuesta por el abogado Eduardo Barriga a favor del abogado Mateo Castañeda contra el mencionado magistrado.

Se cuestiona la actuación de Concepción Carhuancho en la demora en la notificación de la resolución de prisión preventiva, así como en la tramitación del recurso de apelación.

Explicó que a partir de dicha documentación, el 2 de marzo de este año se abrió investigación preliminar y luego se dispone el inicio de un proceso disciplinario contra el referido juez por presunta omisión funcional al no haber observado los plazos procesales previstos para la notificación y para la elevación del recurso de apelación.

Añadió que estos hechos además comprometen gravemente los deberes del cargo, así como a la celebridad y al respeto del debido proceso.

En junio del 2026, Concepción Carhuancho había sido suspendido por seis meses.

Mira aquí la votación:

Como titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, Richard Concepción Carhuancho dictó resoluciones de prisión preventiva contra diversos expresidentes y políticos como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, así como Keiko Fujimori, actual mandataria.

Mira aquí la sustentación y debate:

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