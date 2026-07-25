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Resumen

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Entre gritos, momentos de tensión y aplausos, el Congreso de la República inició una nueva etapa en la historia del Parlamento con la incorporación oficial de los 60 senadores y 130 diputados, quienes juraron al cargo en ambas cámaras.

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