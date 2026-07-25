Entre gritos, momentos de tensión y aplausos, el Congreso de la República inició una nueva etapa en la historia del Parlamento con la incorporación oficial de los 60 senadores y 130 diputados, quienes juraron al cargo en ambas cámaras.

La ceremonia comenzó luego de que Miguel Torres, presidente de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, declarara instalado el órgano temporal.

Al inicio de la sesión informó que, hasta las 9 a.m., se habían registrado 85 diputados y 42 senadores electos. El quórum requerido era de 90 parlamentarios.

Posteriormente, Torres declaró en sesión permanente la Junta Preparatoria del Congreso hasta culminar los asuntos previstos en la agenda, entre ellos la incorporación de los nuevos integrantes del Parlamento y la elección de las mesas directivas de las cámaras de Senadores y Diputados. Acto seguido, suspendió la sesión para dar paso a las ceremonias de juramentación.

—Juramentación del Senado—

Reanudada la ceremonia en el hemiciclo del Senado, Torres, quien también presidía la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara Alta, cedió la conducción de la sesión a Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) para iniciar la juramentación.

El primero en prestar juramento fue el propio Torres. Luego lo hicieron Rospigliosi y Alejandro Muñante (Renovación Popular). Una vez jurada la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, continuó la incorporación del resto de senadores electos.

Ceremonia de juramentación de los diputados elegidos para el período parlamentario 2026-2031, realizada en la sede del Congreso de la República. Durante la sesión protocolar, los parlamentarios prestaron juramento para asumir oficialmente sus funciones, dando inicio a la labor legislativa de la Cámara de Diputados en el marco del nuevo Congreso bicameral para el quinquenio 2026-2031. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Ceremonia de juramentación de los diputados elegidos para el período parlamentario 2026-2031, realizada en la sede del Congreso de la República. Durante la sesión protocolar, los parlamentarios prestaron juramento para asumir oficialmente sus funciones, dando inicio a la labor legislativa de la Cámara de Diputados en el marco del nuevo Congreso bicameral para el quinquenio 2026-2031. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Ceremonia de juramentación de los diputados elegidos para el período parlamentario 2026-2031, realizada en la sede del Congreso de la República. Durante la sesión protocolar, los parlamentarios prestaron juramento para asumir oficialmente sus funciones, dando inicio a la labor legislativa de la Cámara de Diputados en el marco del nuevo Congreso bicameral para el quinquenio 2026-2031. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Durante la sesión se registraron algunos incidentes. Uno de los más comentados fue el protagonizado por Segundo Tapia (Fuerza Popular), quien juró “por los fallecidos durante la pandemia del COVID-19 por culpa del genocida Martín Vizcarra”.

Otro ocurrió con Absalón Vásquez (Renovación Popular), accesitario de Rafael López Aliaga, quien resbaló en una de las gradas semicirculares del hemiciclo antes de prestar juramento. Tras recuperarse, expresó: “Por mi familia, por la memoria de mis padres y por la memoria del mejor presidente del Perú, Alberto Fujimori, sí juro”.

También llamaron la atención José Mercedes Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo; el exministro Iber Maraví; y el excongresista Jaime Quito, todos de Juntos por el Perú. Al momento de prestar juramento, los tres solicitaron la libertad de Castillo Terrones.

Quito tuvo un exabrupto con la Mesa Directiva al rechazar que Miguel Torres le colocara la medalla de senador y optar por ponérsela él mismo. Tampoco participó en la fotografía protocolar ni se despidió de la Mesa Directiva con un apretón de manos, como es habitual al concluir la ceremonia. Solo sonrió.

“¡Malcriado!”, se escuchó desde el hemiciclo mientras abandonaba el recinto.

—Diputados—

La ceremonia de la Cámara de Diputados comenzó a las 4:10 p.m. La conducción de la Mesa de la Junta Preparatoria de Diputados estuvo a cargo de Cecilia Chacón (Fuerza Popular).

Durante la ceremonia, el diputado Frank Krklec (Renovación Popular) juró por “los mártires y la lucha contra el terrorismo”. En tanto, Analí Márquez, excandidata a la vicepresidencia de esa agrupación política, y Yennifer Paredes, la cuñada del golpista, pidieron la libertad de Castillo.

Ahora deberán presentar las listas para presidir ambas cámaras. Las elecciones serán mañana.

La presentación de listas para la presidencia de la Cámara de Senadores vencerá hoy sábado al mediodía. Y para los Diputados, a las 5 p.m.

Por lo pronto, el senador Flavio Figallo del partido del Buen Gobierno aseguró el viernes que su bancada irá en una alianza con Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación para la Cámara de Senadores.

Sostuvo que este sábado definirán en una reunión a la persona que integrará la eventual fórmula para la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.