Excombatientes de la lucha contra el terrorismo se reúnen con Keiko Fujimori y solicitan reconocimiento. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)
Excombatientes de la lucha contra el terrorismo se reúnen con Keiko Fujimori y solicitan reconocimiento. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con representantes de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia “SGTO 2 EP Robert Delgado Viera”, quienes acudieron a su despacho en San Isidro para expresarle su respaldo y coordinar el reconocimiento a sus integrantes por su participación como excombatientes en la lucha contra el terrorismo.

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