La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con representantes de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia “SGTO 2 EP Robert Delgado Viera”, quienes acudieron a su despacho en San Isidro para expresarle su respaldo y coordinar el reconocimiento a sus integrantes por su participación como excombatientes en la lucha contra el terrorismo.
La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con representantes de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia “SGTO 2 EP Robert Delgado Viera”, quienes acudieron a su despacho en San Isidro para expresarle su respaldo y coordinar el reconocimiento a sus integrantes por su participación como excombatientes en la lucha contra el terrorismo.
Durante el encuentro, la mandataria electa agradeció a los exmiembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por su actuación durante el conflicto interno y les manifestó el respaldo del futuro Gobierno.
La reunión forma parte de la ronda de encuentros que Fujimori viene sosteniendo con autoridades y representantes de diversas organizaciones, luego de haber sido proclamada presidenta electa por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Según se informó, los representantes de la asociación plantearon la necesidad de impulsar un reconocimiento para sus miembros por el rol que desempeñaron en la lucha contra el terrorismo.
Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031 el próximo 28 de julio, cuando preste juramento ante el pleno del Congreso.
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Francisco Calisto Giampietri, senador electo de Renovación Popular, afirmó que la liberación de Pedro Castillo “no es un punto en la agenda” de la presidenta electa Keiko Fujimori. Además, explicó su llegada al partido como invitado de Rafael López Aliaga y pidió dejar de lado las divisiones políticas.
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