La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con representantes de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia “SGTO 2 EP Robert Delgado Viera”, quienes acudieron a su despacho en San Isidro para expresarle su respaldo y coordinar el reconocimiento a sus integrantes por su participación como excombatientes en la lucha contra el terrorismo.

Durante el encuentro, la mandataria electa agradeció a los exmiembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por su actuación durante el conflicto interno y les manifestó el respaldo del futuro Gobierno.

Presidenta electa se reúne con exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)

La reunión forma parte de la ronda de encuentros que Fujimori viene sosteniendo con autoridades y representantes de diversas organizaciones, luego de haber sido proclamada presidenta electa por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Keiko Fujimori sostiene encuentro con asociación de defensores de la democracia. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)

Según se informó, los representantes de la asociación plantearon la necesidad de impulsar un reconocimiento para sus miembros por el rol que desempeñaron en la lucha contra el terrorismo.

Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031 el próximo 28 de julio, cuando preste juramento ante el pleno del Congreso.

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