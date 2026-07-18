El excandidato presidencial Rafael López Aliaga afirmó que puso a disposición de la presidenta electa, Keiko Fujimori, su gestión para dialogar con las demás bancadas del Congreso y contribuir a la construcción de consensos en torno a las principales reformas que requiere el país.

En entrevista con RPP, el también exalcalde de Lima señaló que durante la reunión que sostuvo con Fujimori le manifestó su disposición para colaborar tanto en la búsqueda de inversión internacional para megaproyectos como en el acercamiento con las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento.

“Le dije: ‘Yo estoy a disposición de la patria’. Si es necesario ir a buscar inversión internacional en megaproyectos, cuente conmigo y cuente también con mi gestión para poder hablar con las otras bancadas, cosa que estoy haciendo para poder unir fuerzas. Yo creo que hay que unir al Perú” , declaró.

López Aliaga indicó que en el encuentro también abordaron temas relacionados con el acceso al agua potable, alimentación, educación, seguridad y salud. Entre sus propuestas mencionó ampliar el acceso al agua, fortalecer la alimentación escolar y dotar de tabletas con contenido educativo a los estudiantes de colegios públicos.

Asimismo, sostuvo que viene reuniéndose con líderes de casi todas las organizaciones políticas con representación parlamentaria para promover acuerdos en torno a las principales reformas nacionales.

Según explicó, ha dialogado con distintas figuras políticas, entre ellas Jorge Nieto Montesinos, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau, con quienes afirmó compartir objetivos comunes, aunque existan diferencias respecto a la forma de alcanzarlos.

Finalmente, López Aliaga aseguró que percibe a Keiko Fujimori “más madura” respecto a años anteriores.

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