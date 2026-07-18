Rafael López Aliaga afirma que ofreció apoyo a Keiko Fujimori para impulsar proyectos y consensos. (Foto: Andina)
Rafael López Aliaga afirma que ofreció apoyo a Keiko Fujimori para impulsar proyectos y consensos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial Rafael López Aliaga afirmó que puso a disposición de la presidenta electa, Keiko Fujimori, su gestión para dialogar con las demás bancadas del Congreso y contribuir a la construcción de consensos en torno a las principales reformas que requiere el país.

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