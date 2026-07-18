El Comercio
·
opinion
·
voz universitaria
Añadir El Comercio como fuente preferida en

La grieta del sur

“El futuro del país exige que nuestra mayor batalla cívica se centre en la búsqueda y en la lucha incansable por la unión nacional”.

    Denzel Huaman Loja
    Por

    Estudiante de Derecho en la Universidad Científica del Sur

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Actualmente, el Perú atraviesa una de las crisis de desintegración política y desigualdad más agudas de su historia contemporánea, puesto que en el centro de esta compleja coyuntura se encuentra la nueva presidenta, Keiko Fujimori, quien enfrenta hoy un reto muy importante: afrontar la urgente necesidad de reconstruir la relación con el sur del país.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.