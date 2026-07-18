La grieta del sur

Actualmente, el Perú atraviesa una de las crisis de desintegración política y desigualdad más agudas de su historia contemporánea, puesto que en el centro de esta compleja coyuntura se encuentra la nueva presidenta, Keiko Fujimori, quien enfrenta hoy un reto muy importante: afrontar la urgente necesidad de reconstruir la relación con el sur del país.

Para la presidenta electa, el sur no es simplemente un bastión opositor, sino que debería ser un espejo que refleje las heridas abiertas de un país que todavía se niega a reconocerse de manera integral. Ignorar este descontento, o intentar aplacarlo únicamente con discursos transitorios, sería un error de cálculo fatal, puesto que el problema exige respuestas concretas y sostenidas.

El verdadero reto de la nueva presidenta comienza precisamente en ese escenario. No radica en convencer a sus detractores para que cambien su ideología, sino en demostrar la capacidad de una estadista, de una gobernante capaz de tender puentes sobre el abismo de la desconfianza. Asimismo, en tiempos de polarización extrema, el verdadero liderazgo debe trascender la confrontación entre bandos para abrazar un propósito superior.

Hoy, más que nunca, el futuro del país exige que nuestra mayor batalla cívica se centre en la búsqueda y en la lucha incansable por la unión nacional. Si no logramos sanar esta fractura histórica, el Perú seguirá siendo un archipiélago de rencores, condenado a la ingobernabilidad, puesto que ninguna nación puede consolidar su desarrollo mientras permanezca dividida por la desconfianza y el resentimiento.