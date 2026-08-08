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Después del aplauso

“La tarea de gobernar dura cinco años. Pero el compromiso de creer en el Perú y aportar, desde el lugar que cada uno ocupa, no tiene fecha en el calendario”.

    Luciana Guerrero
    Por

    Estudiante de Ciencias Políticas en la UPC

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Las cámaras se apagan, las autoridades regresan a sus actividades y las banderas vuelven a los cajones, donde permanecerán guardadas hasta el próximo julio. Durante unas horas, el Perú parece detenerse para recordar su historia y aquello que lo une.

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