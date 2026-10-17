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La banca abierta no espera

“El open banking presenta una solución directa frente a los elevados costos de financiamiento”.

    Sergio Álvarez Huarocc
    Por

    Estudiante de Derecho Corporativo

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La modernización del sistema financiero peruano exige resolver un problema visible: miles de mipymes enfrentan elevados costos de financiamiento debido a las limitaciones de la banca tradicional para otorgarles crédito, principalmente por la falta de un historial crediticio suficiente. El open banking presenta una solución directa. Al autorizar que su historial de ingresos, ahorros y transacciones se comparta de forma segura con múltiples proveedores de servicios financieros, una pequeña empresa exportadora, por ejemplo, puede acceder simultáneamente a diversas alternativas de financiamiento ofrecidas por fintech y bancos digitales.

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