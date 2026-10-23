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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Leonardo Ledesma Watson

Una novela gana un premio internacional, recibe elogios de un jurado integrado por escritoras reconocidas y se prepara para circular en varios países. Después, una herramienta de detección de inteligencia artificial le atribuye un resultado que amenaza con convertir la celebración en escándalo: el 99% de sus aproximadamente 26.000 palabras habría sido generado por una máquina. Es lo que ha ocurrido con “Donde el agua trabaja”, del escritor peruano David Silva Rojas, ganadora del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat. El autor niega haber utilizado inteligencia artificial; la editorial Almadía suspendió las presentaciones previstas en España y anunció una investigación.

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