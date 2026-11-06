Editorial Almadía mantuvo el fallo del I Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat a “Donde el agua trabaja”, de David Silva Rojas, tras revisar los materiales del proceso de escritura. | Foto: Captura de Instagram (@david.silvarojas)
Editorial Almadía mantuvo el fallo del I Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat a “Donde el agua trabaja”, de David Silva Rojas, tras revisar los materiales del proceso de escritura. | Foto: Captura de Instagram (@david.silvarojas)
Por Redacción EC

Una novela breve sobre los trabajadores agrícolas de Ica, ganadora de un premio literario, quedó bajo sospecha tras un reportaje que, según un detector, la daba por escrita casi por completo con inteligencia artificial. El caso plantea una pregunta que inquieta al mundo editorial: ¿puede un detector de IA decidir cómo se escribió un libro? Este viernes, la editorial mexicana Almadía respondió que sus resultados no bastan por sí solos.

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La periodista Clara Elvira Ospina recomienda desde el espacio “Leer para vivir” dos libros para los amantes de la lectura.
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