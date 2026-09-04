Nacido en Lima en 1953, el autor se desempeña como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú | Foto: EFE
Nacido en Lima en 1953, el autor se desempeña como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú | Foto: EFE
/ XOÁN REY
Por Redacción EC

El poeta, lingüista y escritor peruano Mario Montalbetti obtuvo este viernes el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2026, galardón internacional que concede cada año la Universidad de Talca en Chile para homenajear la trayectoria de destacados autores.

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