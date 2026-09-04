El poeta, lingüista y escritor peruano Mario Montalbetti obtuvo este viernes el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2026, galardón internacional que concede cada año la Universidad de Talca en Chile para homenajear la trayectoria de destacados autores.

La elección del jurado se concretó por unanimidad, pues destacaron “la calidad, originalidad y consistencia de su obra literaria”, además de valorar la influencia de sus textos en la cultura iberoamericana.

“Estoy realmente muy contento de ser parte de esta lista muy notable de galardonados por este premio”, expresó Montalbetti. Del mismo modo, agradeció a las autoridades académicas y al círculo de colegas en el país vecino, añadiendo que “sin esa hospitalidad hubiera sido casi imposible llegar a este punto”.

Nacido en Lima en 1953, el autor se desempeña como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú e inició su producción poética en 1978 con el libro “Perro Negro, 31 poemas”.

Mario Montalbetti. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)

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A lo largo de su carrera ha publicado títulos representativos como “Fin Desierto” (1997), “Llantos Elíseos” (2002) y la compilación “Lejos de mí decirles” (2013), caracterizándose por el estudio del lenguaje y la elaboración de ensayos sobre filosofía y gramática formal.

La distinción, creada en 2001 por el Instituto de Estudios Humanísticos Juan Ignacio Molina, ha reconocido en ediciones anteriores a figuras de las letras como Isabel Allende, Javier Marías, Juan Villoro, Raúl Zurita, Samanta Schweblin, Mariana Enríquez y Carmen Ollé.

*Con información de EFE

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