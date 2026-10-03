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La editorial peruana mónimo publica “Cloc. Rodó el coco”, un libro que aborda la cooperación entre especies a partir de la relación entre el añuje y la castaña.
La editorial peruana mónimo publica “Cloc. Rodó el coco”, un libro que aborda la cooperación entre especies a partir de la relación entre el añuje y la castaña.
Por Ángel Navarro Quevedo

Pocos esfuerzos humanos por preservar la Amazonía se comparan con los del agutí. Conocido en la Amazonía peruana como añuje, este roedor es uno de los pocos animales capaces de partir con sus dientes la cáscara durísima de la castaña, comerse las semillas y enterrar las que le sobran para más tarde. A veces las olvida y, cuando llegan la lluvia y la luz, brotan de las semillas un nuevo árbol. Sobre esa alianza silenciosa entre el bosque y su sembrador más discreto, la editorial mónimo acaba de lanzar “Cloc. rodó el coco”, el primer libro infantil escrito por Talía Lostaunau e ilustrado por Nori Kobayashi.

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