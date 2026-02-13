Escritora peruana Claudia Ulloa Donoso está nominada al Premio Ribera del Duero

La escritora peruana Claudia Ulloa Donoso figura como finalista del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, uno de los galardones más importantes dedicados al cuento en lengua española. La autora limeña, conocida por “Yo maté a un perro en Rumania” (2022), compite con su libro “El miedo terrible de ser un animal”, seleccionado entre un elevado número de manuscritos presentados en esta edición.

En el marco de su novena edición, el premio de literatura dio a conocer a sus cinco finalistas, en un anuncio realizado en Burgos (Castilla y León), España. El certamen es organizado por la Denominación de Origen Ribera del Duero en colaboración con la Editorial Páginas de Espuma, sello especializado en el género del cuento.

De acuerdo con la información oficial, tras un “exhaustivo proceso de lectura y deliberación” se eligieron cinco obras que destacan por su ambición literaria y estilo propio. La selección final reúne autores de Argentina, Guatemala, México, España y Perú. Además, la organización subrayó el predominio de voces femeninas entre las obras finalistas.

Lista de nominados

Las obras finalistas son las siguientes:

“Personaje secundario”, de Sofía Balbuena (Argentina)

“Agua la boca”, de Rodrigo Fuentes (Guatemala)

“El fin del mundo (y otras utopías)”, de Aura García-Junco (México)

“La raíz firme de las cosas”, de Margarita Leoz (España)

“El miedo terrible de ser un animal”, de Claudia Ulloa Donoso (Perú)

El fallo del jurado se dará a conocer el 19 de marzo a la 1 p.m. de España (7 a.m. del mismo día en Perú) en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en una rueda de prensa que podrá seguirse por streaming.

El libro de Claudia Ulloa Donoso

“El miedo terrible de ser un animal” es la obra con la que Claudia Ulloa Donoso aspira al reconocimiento en esta edición del premio. La autora, nacida en Lima en 1979, desarrolló una trayectoria marcada por el cruce entre lo cotidiano y lo extraño en sus obras.

Ulloa Donoso estudió Turismo en Lima; después, Sociología y una maestría en Lengua en la Universidad de Tromsø, en Noruega, donde hoy reside. Sus relatos se han traducido a diversas lenguas y forman parte de antologías extranjeras. En 2017, integró la lista Bogotá 39, que destacó a escritores latinoamericanos menores de 40 años.

También es autora de los libros de cuentos “El pez que aprendió a caminar”, “Pajarito” y “Séptima madrugada”, así como de su destacada novela “Yo maté a un perro en Rumanía” (2022). Esta última fue traducida a varios idiomas.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, responsable de velar por la autenticidad y calidad de los vinos de esta región española, impulsa este premio junto a premiada Editorial Páginas de Espuma.