Escritora peruana Claudia Ulloa Donoso está nominada al Premio Ribera del Duero

La escritora peruana Claudia Ulloa Donoso participa en el premio con la obra "El miedo terrible de ser un animal". (Foto: Difusión)
La escritora peruana Claudia Ulloa Donoso figura como finalista del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, uno de los galardones más importantes dedicados al cuento en lengua española. La autora limeña, conocida por “Yo maté a un perro en Rumania” (2022), compite con su libro “El miedo terrible de ser un animal”, seleccionado entre un elevado número de manuscritos presentados en esta edición.

