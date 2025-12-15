Alchi, los libros sobre el osito andino que crearon una poderosa amistad

Alchi llega a la Tierra un día de viento suave. Es un oso andino pequeño, con un tartamudeo tímido y un caminar un poco chueco que igual lo empuja hacia adelante. Viene desde Goldilock —un planeta donde en un lado siempre es de día y en el otro siempre de noche—, guiado por el recuerdo de su abuelo, quien le decía que la fuerza también nace de lo frágil y que la Tierra guarda un secreto para él.

Así comienza su travesía: primero las Líneas de Nasca, donde su nave aterriza como un colibrí que por fin encuentra su destino. Luego el desierto de Ica, el Candelabro que lo observa desde la arena, y más tarde Cusco, donde las piedras antiguas parecen reconocerlo. En el tercer libro, Alchi sube a Machu Picchu acompañado por nuevas amigas, niñas con quienes descubre que la amistad es una buena forma de andar por la vida.

Lo mágico, sin embargo, ocurre tanto dentro como fuera de las páginas. Esta historia nació del dolor y de la búsqueda de superación. Claudia Olaechea —artista, viajera incansable y autora bajo el seudónimo Gloria Alegre Robles— empezó a escribir después de una pérdida profunda. “Fui a la iglesia y le pedí a Dios que me ilumine un camino”, recuerda. Y un día, mientras leía un libro a sus nietos, descubrió que podía inventar un mundo propio, uno en el que un osito tartamudo enfrentaba el ‘bullying’ no con fuerza bruta, sino con determinación.

En Ica, Alchi descubre Pisco, Tacama, el famoso Candelabro y la fuerza de seguir adelante pese al miedo. / HUGO PEREZ

Pero Alchi también nació de la amistad. Una amistad tejida con paciencia, confianza y oportunidades. Lourdes Medina llegó a casa de Claudia como trabajadora del hogar, en un momento en que la vida le había cerrado varias puertas. “No sabía hacer nada —recuerda—, ni usar una tostadora”. Claudia le enseñó las labores de la casa, pero también algo más: a confiar en sus propias capacidades. Le dijo que si aprendía a manejar, le regalaría el carro; si quería viajar a Europa, que sacara su pasaporte. Años después, Lourdes no solo sabía trabajar; sabía volar.

Cuando Claudia terminó el primer libro, entendió que ese universo no le pertenecía solo a ella. “Tú has participado tanto como yo, te regalo el derecho de autor”, le dijo. Lourdes pensó que había escuchado mal. Pero no: Claudia, que siempre afirma que vino a este mundo a dar y compartir, le entregó por completo el proyecto para que construyera un futuro propio. Lourdes creó una empresa, tocó puertas, buscó imprentas, aprendió de códigos de barra y bibliotecas, y salió a vender sola, disfrazada de osito, con un objetivo firme: que parte de cada venta ayudara a construir el futuro de su familia, y a la vez apoyara a los niños de ARIE, una institución de salud especializada en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del neurodesarrollo y discapacidad infantil.

En Cusco, Alchi conoce nuevas amigas y aprende que la amistad tiemblen inspira valentía. / HUGO PEREZ

Hoy, mientras Alchi sigue viajando y Claudia explora nuevas rutas en Huaraz para escribir los tres libros que vienen, Lourdes impulsa una pequeña industria hecha de libros, rompecabezas, cancioneros, tazas mágicas, polos, peluches y sueños.

Porque a veces —como dice Claudia—, “cuando realmente quieres algo, sucede”. Y porque cada vida, como la de Alchi y la de Lourdes, se enciende un poco más cuando alguien decide creer en ella.