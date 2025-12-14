El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Romina Silman.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Leer y cantar.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Una tarde tibia con mi esposo, el crujir de una bolsa enorme de chocolates, y mis hijos rodando por el césped como si sus risas pudieran salvar al mundo.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Me vuelvo irreconocible cuando hieren a la gente que amo.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

La impulsividad, a veces hablo sin medir el impacto de mis palabras.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Perder mi libertad.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Ver telenovelas mexicanas… Por favor, guárdame el secreto.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

El narcisismo. Que alguien se crea superior, que te minimice, manipule e invalide.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Que quede como aprendizaje”. Hasta me han hecho un sticker.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Mi lugar en el mundo, trabajando en algo que amo sin medida, con la oportunidad de escribir y rodeada de afectos puros que me sostienen.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando no quiero herir.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En un parque. Una tarde con mi esposo y una enorme bolsa de chocolates con múltiples rellenos, viendo a mis hijos jugar sobre el césped a lo lejos.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mis libros.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Las cartitas de amor que mis hijos me han hecho a lo largo de los años.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Su capacidad de comprender y aprehender la complejidad del otro.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con Frida Kahlo, desde muy chica. Ella exploró su cuerpo, su historia, su condición de mujer. Transformó sus heridas en arte para sobrevivir.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Durmiendo.

― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

No quisiera ser humano, no otra vez. Me divierte pensar que podría volver convertida en un perro, como el mío. Que me acaricien, mimen y lleven de paseo siempre.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Tocar guitarra y descubrir qué sonidos pueden nacer de mis manos.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Nell Leyshon, Sara Mesa, Annie Ernaux, Emily Dickinson, Emily Brontë, J. D. Salinger... Difícil escoger.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

La que de victimario pasa a ser víctima, usando la palabra y el poder. La que te silencia.