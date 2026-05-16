El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos al actor Humberto Zurita.
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― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Leer, montar a caballo y esquiar en agua o nieve.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Ser libre y vivir la felicidad de mis hijos.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
La honestidad, la integridad y la responsabilidad.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Me falta voluntad para terminar ciertos objetivos que me impongo.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
¡Nada! Cualquier obstáculo es siempre un aprendizaje.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
No tengo nada de extravagante.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
La mentira y la deslealtad.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
Muchas y diferentes, dependiendo de mi estado de ánimo.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Mantener a mi familia unida.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Trato de no mentir.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
Cuando estoy con mi familia de viaje y al ver a todas mis hermanas y hermanos unidos.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Convertir mi vida en mi pasatiempo favorito, haciendo lo que me gusta.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Ninguno en especial, todas mis cosas son juguetes para disfrutar la vida.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La honestidad y la lealtad.
― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?
Con Jesucristo.
― ¿Cómo te gustaría morir?
En paz conmigo mismo.
― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?
Cuando muera, que me dejen en paz y le den mi lugar a otra persona.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Ser músico, pintor o arquitecto.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
Jorge Luis Borges, Mario Benedetti, Gabriel García Márquez, Jaime Sabines y muchos más. Los poetas en general.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Los asesinos, violadores y pederastas. //