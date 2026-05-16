El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos al actor Humberto Zurita.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Leer, montar a caballo y esquiar en agua o nieve.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Ser libre y vivir la felicidad de mis hijos.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

La honestidad, la integridad y la responsabilidad.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Me falta voluntad para terminar ciertos objetivos que me impongo.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

¡Nada! Cualquier obstáculo es siempre un aprendizaje.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No tengo nada de extravagante.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La mentira y la deslealtad.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

Muchas y diferentes, dependiendo de mi estado de ánimo.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Mantener a mi familia unida.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Trato de no mentir.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando estoy con mi familia de viaje y al ver a todas mis hermanas y hermanos unidos.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Convertir mi vida en mi pasatiempo favorito, haciendo lo que me gusta.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Ninguno en especial, todas mis cosas son juguetes para disfrutar la vida.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La honestidad y la lealtad.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con Jesucristo.

― ¿Cómo te gustaría morir?

En paz conmigo mismo.

― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Cuando muera, que me dejen en paz y le den mi lugar a otra persona.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Ser músico, pintor o arquitecto.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Jorge Luis Borges, Mario Benedetti, Gabriel García Márquez, Jaime Sabines y muchos más. Los poetas en general.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Los asesinos, violadores y pederastas. //