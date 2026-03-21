El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Pablo Cateriano.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Comprar y leer biografías. A veces más lo primero.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Estar siempre con Mili, mi esposa.

― ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Mi maniática puntualidad.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

No reconocer ninguno.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No tener nada que hacer el próximo domingo.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Llenar la agenda de actividades compulsivamente.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La doble cara.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

¡Una maravilla! ¡Es un avión!

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Cumplir con papá: publicar dos libros.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando la verdad descarnada puede herir.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

A los 16 años, en San Bartolo, caminando descalzo todos los días.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mis amigos.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

La foto de mis cuatro hijos con la camiseta de la selección peruana, abrazados, el día que clasificamos al Mundial de Rusia.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Son dos: la inteligencia y la generosidad.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Winston Churchill.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Tranquilo.

― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Yo repetiría el plato con todos sus aderezos agridulces.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

¿Es especial saber hablar inglés fluidamente?

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Ayn Rand, George Orwell y Mario Vargas Llosa.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

No creo despreciar a nadie.//