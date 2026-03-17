Por Samanta Alva Vargas

Ignacio Salazar habla del mar como quien habla de casa. Cuando está en el agua, se siente tranquilo, seguro, como si hubiera regresado al lugar al que siempre perteneció. El océano ha sido su espacio desde niño, pues es donde empezó a entender el mundo y, con el tiempo, también el lugar en el que decidió construir su destino.

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