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Resumen

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En la etapa de “The Mountain”, los personajes de Gorillaz aparecen recorriendo ciudades que evocan el Medio Oriente, parte del imaginario global y espiritual que atraviesa su nuevo álbum. (Foto: Kong Records)
En la etapa de “The Mountain”, los personajes de Gorillaz aparecen recorriendo ciudades que evocan el Medio Oriente, parte del imaginario global y espiritual que atraviesa su nuevo álbum. (Foto: Kong Records)
Por Oscar García

Cuando aparecieron a comienzos de este siglo, Gorillaz parecían un chiste bien producido. Una banda cuyos integrantes no eran músicos de carne y hueso, sino personajes animados —2-D, Murdoc, Noodle y Russel— dibujados con el toque cool y macabro de ciertos cómics británicos. Un televidente distraído que se cruzaba con los videos de “Clint Eastwood” o “Tomorrow Comes Today” podía pensar que había cambiado MTV por Cartoon Network sin darse cuenta. Lo que pocos imaginaron fue que aquel pequeño ‘side project’ de Damon Albarn, líder de los británicos Blur, no solo iba a sobrevivir al escepticismo inicial, sino que terminaría creciendo hasta volverse más grande —o más global— que su propia banda principal.

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