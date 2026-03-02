Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Oscar García

La historia del disco “Agua dulce” empieza bastante lejos del mar que lo inspiró. Alejandra Cárdenas y Laura Robles, sus autoras, crecieron en Chorrillos, caminaron probablemente las mismas calles y hasta coincidieron en conciertos sin saberlo; pero recién se conocieron en Berlín, mientras buscaban fuera del país un espacio más estimulante para desarrollar su música. En Lima habitaban escenas distintas: Robles se movía entre el jazz y la percusión afroperuana; Cárdenas, conocida como Ale Hop, pasaba del pop de Las Amigas de Nadie a sus exploraciones con texturas electrónicas. Su encuentro europeo quizá fue casual, pero activó una curiosidad mutua que pronto se convirtió en amistad y luego en música.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.