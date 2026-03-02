La historia del disco “Agua dulce” empieza bastante lejos del mar que lo inspiró. Alejandra Cárdenas y Laura Robles, sus autoras, crecieron en Chorrillos, caminaron probablemente las mismas calles y hasta coincidieron en conciertos sin saberlo; pero recién se conocieron en Berlín, mientras buscaban fuera del país un espacio más estimulante para desarrollar su música. En Lima habitaban escenas distintas: Robles se movía entre el jazz y la percusión afroperuana; Cárdenas, conocida como Ale Hop, pasaba del pop de Las Amigas de Nadie a sus exploraciones con texturas electrónicas. Su encuentro europeo quizá fue casual, pero activó una curiosidad mutua que pronto se convirtió en amistad y luego en música.

Así nació “Agua dulce”, un trabajo editado por Buh Records y elogiado por la prensa británica. Por ejemplo, para el diario “The Guardian”, que en su reseña le otorgó cuatro estrellas, el proyecto de ambas “reconecta un sonido percusivo con sus raíces rebeldes”. Ese diálogo entre electrónica y percusión resultó una experiencia tan radical como inesperada.

Desde su lanzamiento en 2023 quedaba pendiente la pregunta de cuándo volverían al Perú, aunque fuera de paso, para presentarlo. La respuesta llegó de manera imprevista. “Hace rato queríamos tocarlo allá, pero llevar el proyecto es caro”, explica Robles desde Berlín durante una entrevista por Zoom con Somos. La solución fue doméstica. Ale Hop vino a Lima por unos trámites, organizó el concierto en La Noche de Barranco y Laura solo tuvo que comprar el pasaje, dicen.

La conversación sobre los orígenes del proyecto revela, ante todo, la amistad que las une. Antes de grabar el disco —recuerdan— pasaron semanas conversando: del barrio, del mar, de la forma en que suena la ciudad por las noches. “Lo primero que recuerdo fueron más tertulias que sesiones de grabación”, dice Cárdenas, además de guitarrista y productora del álbum. De esas conversaciones surgió la idea central de construir un paisaje sonoro a partir de ritmos de la costa peruana sin repetir sus fórmulas habituales.

“Quería que sonara peruano, pero no como el típico acompañamiento del folclor”, explica Robles, quien además de colaborar con diversos músicos internacionales lidera su proyecto solista Anti-Groove. La propuesta implicaba desplazar jerarquías: la electrónica y la guitarra no harían mímesis de la percusión ni buscarían acomodarse a sus golpes. Ambas tradiciones debían convivir en tensión. “Me acuerdo mucho que le dije a Ale: no me sigas”, cuenta Robles. Es decir, que no buscara en la percusión un patrón rítmico del cual guiarse. Para Ale Hop, la idea conceptual era ubicar el instrumento en primer plano, dejando oír la madera y el golpe de la mano mediante una inusual colocación de micrófonos y crear luego capas envolventes de texturas alrededor. “Como yo lo veo, el cajón está al medio de todo y la electrónica lo rodea o lo envuelve. A veces lo sumerge, a veces lo sobrepasa. Hay una lucha ahí”, dice Ale Hop.

La primera en instalarse en Alemania fue Robles, que llegó en 2012 en medio de un viaje musical que terminó por prolongarse indefinidamente. Cárdenas se mudó a Berlín en 2014 al descubrir que su música podía encontrar interlocutores fuera del país. De hecho, sus últimos trabajos, como “Mapambazuko” (2025), junto al guitarrista congoleño Titi Bakorta, y su más reciente producción solista “A Body Like Home”, han recibido elogiosas reseñas en la prensa internacional. Su próximo proyecto será un nuevo disco junto a Robles, actualmente en preparación. Habrá que estar atentos. //