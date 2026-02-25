Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Músicos académicos y cantantes urbanos se reunirán en Reggaetón Sinfónico. En la imagen aparecen Ghislaine Valdivia (cello), José Vera (tuba), David Rivas (flauta), Carlos Ramírez (director de orquesta) y Gustavo Neyra (percusión). Junto a más de 40 instrumentistas, acompañarán las voces de Teffo Alva y Mariana Quiróz. (Foto: Elías Alfageme)
Músicos académicos y cantantes urbanos se reunirán en Reggaetón Sinfónico. En la imagen aparecen Ghislaine Valdivia (cello), José Vera (tuba), David Rivas (flauta), Carlos Ramírez (director de orquesta) y Gustavo Neyra (percusión). Junto a más de 40 instrumentistas, acompañarán las voces de Teffo Alva y Mariana Quiróz. (Foto: Elías Alfageme)
Por Oscar García

Durante años, el reggaetón cargó con el estigma de ser música periférica y de barrio, lo más alejada posible de los conservatorios y las salas de concierto. El tiempo, sin embargo, ha terminado por desmentir esa frontera. Hoy, más de dos décadas después de su primer gran estallido comercial, el género se ha convertido en el pop del siglo XXI. Ha sonado en el Super Bowl estadounidense gracias a Bad Bunny, lidera las listas globales de Spotify y ha comenzado a cruzarse con universos musicales que antes le eran completamente ajenos, incluido el de la música académica. De ese encuentro nace “Reggaetón sinfónico”, un espectáculo que busca mostrar que el reguetón posee una gramática propia, más rica y flexible de lo que sus detractores —que no son pocos— han querido admitir.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.