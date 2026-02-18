Michael Jackson, el fenómeno que no muere: los secretos del biopic que promete sacudir la taquilla y el legado del ‘Rey’ en el Perú

Los biopics musicales pueden parecer una moda reciente, pero Hollywood los hace desde antes de que existiera siquiera la idea de estrella pop. Mucho antes de Elvis ya había actores con peluca empolvada interpretando a compositores atormentados que sufrían para escribir obras maestras. En los años 40, el público hacía colas para ver en el cine la vida de Chopin —“A Song to Remember” (1945)— o de Strauss —“The Great Waltz” (1939)— como hoy acude a la de un rockero. La diferencia es que, en lugar de guitarras y ‘groupies’, había pianos de cola y muertes por tuberculosis. El molde ya estaba fijado: el genio incomprendido, la crítica hostil, la familia disfuncional y, sobre todo, la obra sobreviviendo al personaje.

En los últimos meses, el género ha estado particularmente activo. Vimos la vida desbordada de Robbie Williams en la celebrada “Better Man” y la casi monástica grabación de un disco de Bruce Springsteen en “Música de ninguna parte”, donde el drama familiar llegaba a ser tan intenso como el dilema de dónde colocar un micrófono. Ahora Hollywood vuelve a encender la maquinaria con “Michael”, el primer biopic oficial autorizado sobre Michael Jackson. Lo dirige Antoine Fuqua y la produce Graham King, también responsable de “Bohemian Rhapsody”. Con un presupuesto que ronda los 155 millones de dólares, queda claro que no es solo una película para fans: es un acontecimiento cuidadosamente planificado que amenaza con romper las taquillas mundiales.

“Michael”, biopic inspirado en el ‘Rey del pop’, sorprende con su primer tráiler oficial. (Foto: Universal Pictures)

La película seguirá la infancia con The Jackson 5, el ascenso juvenil y la conversión en fenómeno global, para detenerse en 1988, cuando Jackson dominaba la cultura pop mundial. El detalle más comentado es el cásting: será interpretado por su propio sobrino, Jaafar Jackson, hijo de Jermaine, en un debut cinematográfico que los productores han celebrado con entusiasmo. No es tarea menor intentar encarnar una de las voces más reconocibles y al bailarín pop más influyente del siglo XX. Al mismo tiempo, la presencia activa de la familia despierta dudas: ¿se busca reconstruir una vida o fijar una versión oficial de un personaje con tantas aristas.

¿Sigo siendo el rey?

Buscar la imagen definitiva de Jackson implica atravesar años de titulares, archivos y prejuicios acumulados. Incluso después de muerto, el cantante siguió siendo noticia, tal vez porque nunca terminó de desaparecer. Sus canciones aún suenan en radios, matrimonios y programas de concurso. Su figura también encontró nuevas vidas en los lugares menos previsibles. Para muchos chicos de hoy llegó primero a través de Internet: el meme de “Michael comiendo canchita” o el inquietante “Ayuwoki” transformaron a una estrella del siglo XX en un personaje de la cultura digital del XXI. De ahí que su base de fanáticos siga renovándose con sorprendente vitalidad.

Michael Jackson se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en Pasadena, California, el 1 de febrero de 1993. (Foto AP/Rusty Kennedy, archivo) / Rusty Kennedy

“En todos lados, hay fans de Michael Jackson. Hasta en pueblos pequeños del Perú hay fans”, dice Gabriela Villanueva (21), ganadora de la última temporada del programa “Yo soy”. Nacida en Cusco y la mayor de cuatro hermanos, hoy recorre el país presentando su espectáculo de imitación de ‘Jacko’ en ciudades como Tacna, Arequipa, Moquegua, Ilo o Sicuani. Recuerda que de niña veía los conciertos de la era HIStory y repetía en su cuarto pasos, gestos y vestuario sin imaginar que aquello podría convertirse en un oficio. “Me preparé para este momento toda la vida, solo que no era consciente”, cuenta. Ganar el sintonizado programa la convirtió en artista a tiempo completo, con una agenda apretada, constantes viajes y poco descanso.

De las críticas al aplauso: la inspiradora historia de Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que brilló en ‘Yo soy’ 2025

Sostiene que el desafío de imitar al autor de “Thriller” y “Billie Jean” no es aprender una coreografía, sino capturar algo más esquivo: la naturalidad de improvisar sobre lo conocido. “Lo complicado no son los pasos. Michael era muy orgánico, cambiaba movimientos en el momento porque lo sentía. Captar eso es difícil”. El retrato que tiene del artista es el de un genio marcado por una infancia problemática y la violencia familiar, que logró sobreponerse para presentarse ante el público como un superhéroe o mito viviente. De niña, ella misma encontró refugio de sus propios problemas familiares poniéndose audífonos y bailando su música; hoy prepara una gira nacional, “Michael ha vuelto”, que empezará en mayo, en el anfiteatro del Parque de la Exposición, inspirada en la era Bad, mientras espera el estreno de la película “Michael”, previsto para el 23 de abril.

La última gira que el cantante estadounidense tenía previsto realizar, se llamaba ‘This Is It’. Lamentablemente, se tuvo que cancelar a causa de su fallecimiento, el 25 de junio del 2009, meses antes que diera inicio. (AFP)

LIMA, 18 DE OCTUBRE DE 1993 LEVANTAN ESCENARIO PARA EL CONCIERTO DE MICHAEL JACKSON EN EL ESTADIO NACIONAL. DIAS ANTES DE SU PRESENTACION EL CONCIERTO FUE CANCELADO. FOTO: EL COMERCIO / EL COMERCIO

A propósito del estreno de esta cinta, volvemos a la pregunta anterior: ¿quién fue en verdad Michael Jackson? Para quienes compartieron época con él, el recuerdo se ha vuelto ambiguo. La superestrella y genio musical que puso al planeta a bailar convive con el excéntrico que parecía resistirse a crecer y con el adulto rodeado de acusaciones por abusos que ensombrecieron sus últimos años. Su muerte, ocurrida el 25 de junio de 2009, operó en ese sentido como una tregua emocional —no hay muerto malo, dicen— y permitió a algunos reconciliar la música con el personaje. Otros, en cambio, optaron por levantar un muro entre el artista y la obra. Los documentales posteriores no cerraron la discusión, solo confirmaron que la cultura aún no logra ponerse de acuerdo sobre quién fue realmente. Mientras el cine intenta fijar una versión definitiva, en los escenarios la historia sigue abierta. //