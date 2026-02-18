Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Michael”, biopic inspirado en el ‘Rey del pop’, sorprende con su primer tráiler oficial. (Foto: Universal Pictures)
“Michael”, biopic inspirado en el ‘Rey del pop’, sorprende con su primer tráiler oficial. (Foto: Universal Pictures)
Por Oscar García

Los biopics musicales pueden parecer una moda reciente, pero Hollywood los hace desde antes de que existiera siquiera la idea de estrella pop. Mucho antes de Elvis ya había actores con peluca empolvada interpretando a compositores atormentados que sufrían para escribir obras maestras. En los años 40, el público hacía colas para ver en el cine la vida de Chopin —“A Song to Remember” (1945)— o de Strauss —“The Great Waltz” (1939)— como hoy acude a la de un rockero. La diferencia es que, en lugar de guitarras y ‘groupies’, había pianos de cola y muertes por tuberculosis. El molde ya estaba fijado: el genio incomprendido, la crítica hostil, la familia disfuncional y, sobre todo, la obra sobreviviendo al personaje.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Michael Jackson, el fenómeno que no muere: los secretos del biopic que promete sacudir la taquilla y el legado del ‘Rey’ en el Perú
Somos

Michael Jackson, el fenómeno que no muere: los secretos del biopic que promete sacudir la taquilla y el legado del ‘Rey’ en el Perú

Año Nuevo Chino 2026: consejos y predicciones para un año de cambios acelerados
Historias

Año Nuevo Chino 2026: consejos y predicciones para un año de cambios acelerados

Kali Uchis en Lima: “He llegado mucho más lejos de donde pensé llegar y sin hacer concesiones con lo que amo”
Tendencias

Kali Uchis en Lima: “He llegado mucho más lejos de donde pensé llegar y sin hacer concesiones con lo que amo”

Más de 100 expositores, ingreso libre y coffee tonics y affogatos de regalo: las novedades de la nueva edición del VII Festival Cafesazo Peruano
Gastronomía

Más de 100 expositores, ingreso libre y coffee tonics y affogatos de regalo: las novedades de la nueva edición del VII Festival Cafesazo Peruano