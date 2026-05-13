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Un Lancia Stratos Zero similar al que apareció en el videoclip de Michael Jackson. (Foto: Diariomotor)
Un Lancia Stratos Zero similar al que apareció en el videoclip de Michael Jackson. (Foto: Diariomotor)
/ Diariomotor
Por Redacción EC

Cuando Michael Jackson estrenó “Smooth Criminal” en 1988, el mundo quedó impactado por la coreografía, la estética tipo gánster y el famoso paso inclinado imposible. Pero entre las luces del club nocturno y las escenas de acción apareció otro elemento que parecía venir del futuro: el radical Lancia Stratos Zero, un concept car italiano tan extremo que todavía hoy luce adelantado a su tiempo.

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