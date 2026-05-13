Cuando Michael Jackson estrenó “Smooth Criminal” en 1988, el mundo quedó impactado por la coreografía, la estética tipo gánster y el famoso paso inclinado imposible. Pero entre las luces del club nocturno y las escenas de acción apareció otro elemento que parecía venir del futuro: el radical Lancia Stratos Zero, un concept car italiano tan extremo que todavía hoy luce adelantado a su tiempo.

El vehículo apareció en Moonwalker, la película musical protagonizada por Jackson, específicamente en la secuencia de “Smooth Criminal”. Allí, el cantante incluso “se transforma” en el automóvil para escapar de sus perseguidores.

El modelo elegido no era un auto cualquiera. El Lancia Stratos Zero había sido presentado en el Salón de Turín de 1970 y fue diseñado por el legendario Marcello Gandini para Bertone, el mismo diseñador detrás de íconos como el Lamborghini Countach. Su silueta en forma de cuña parecía una nave espacial sobre ruedas y redefinió el concepto de auto futurista durante los años 70.

Con apenas 84 centímetros de altura, el Stratos Zero era absurdamente bajo. De hecho, muchas personas podían mirar el techo del vehículo sin agacharse. El parabrisas se abría hacia arriba para permitir el ingreso al habitáculo, mientras que el volante era retráctil para facilitar el acceso del conductor.

El Lancia Stratos Zero estuvo inspirado en un carro de rally. (Foto: Petersen Automotive Museum) / Diariomotor

Debajo de esa carrocería futurista se escondía un motor V4 de 1,6 litros proveniente del Lancia Fulvia HF Rally, capaz de desarrollar alrededor de 115 caballos de fuerza. Aunque hoy esa cifra podría parecer modesta, en 1970 era suficiente para mover un prototipo extremadamente ligero y pensado más como ejercicio de diseño que como deportivo de producción.

La influencia del Stratos Zero fue enorme. Sus líneas angulares ayudaron a popularizar el llamado diseño “wedge” o de cuña, que dominaría gran parte de los superdeportivos de los años 70 y 80. Incluso décadas después, muchos usuarios en redes y foros automotrices siguen comparándolo con vehículos modernos por su apariencia futurista.

Sin poder dormir y llamaba de madrugada: el impactante testimonio que revela cómo fueron los últimos días de Michael Jackson. (Fuente: AFP)

Michael Jackson sentía fascinación por todo aquello que proyectara modernidad y espectáculo. Sus videoclips estaban cargados de tecnología, efectos especiales y elementos visuales innovadores. El Stratos Zero encajaba perfectamente en esa visión: un auto extraño, teatral y casi irreal que parecía diseñado específicamente para el universo del “Rey del Pop”.

Curiosamente, existen versiones que señalan que el vehículo usado en Moonwalker habría sido una réplica construida sobre la base de un Fiat X1/9, ya que el modelo original era una pieza extremadamente valiosa y difícil de utilizar en rodajes.

Más de 50 años después de su debut, el Lancia Stratos Zero continúa siendo una pieza de culto. El prototipo original ha sido exhibido en museos y concursos de elegancia alrededor del mundo, demostrando que algunas ideas futuristas nunca envejecen. Y para millones de fanáticos, seguirá siendo “el auto de Michael Jackson”: aquella nave naranja imposible que apareció en uno de los videoclips más icónicos de todos los tiempos.