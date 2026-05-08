Por Fernando Roca Canales

Hace un par de meses, Mitsubishi presentó el Destinator en el Perú y en Ruedas & Tuercas lo manejamos para conocer aquello que más le importa al público. Nos referimos a la verdadera capacidad de espacio en la tercera fila de asientos y, por supuesto, a la respuesta de su motor turbo de 1,5 litros.

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