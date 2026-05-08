Pero, ¿qué es el Destinator y dónde se ubica dentro de la gama de Mitsubishi? Se trata de un Sport Utility Vehicle (SUV) mediano de tres filas de asientos, con dimensiones muy similares a las de su hermano, el Outlander, mientras que su diseño toma inspiración del Outlander Sport.

Entonces, recoge características de otros modelos de Mitsubishi. Incluso, la motorización turbo de 1,5 litros fue diseñada originalmente para el Eclipse Cross de 2018. Más allá de que comparta diseño y tecnología con otros modelos, lo importante para el usuario es que estas ya hayan sido probadas.

Un purista de los autos seguramente querrá un modelo con un motor de edición limitada; en cambio, un cliente tradicional deseará escuchar referencias sobre el motor que equipa el vehículo que comprará. Es decir, buscará garantías de que el producto no le fallará. Como es evidente, el “reciclaje” de tecnologías tiene pros y contras, según el tipo de cliente. Y, en este caso, estamos ante el Destinator, un vehículo dirigido a las masas.

La propuesta del Destinator está enfocada en las familias que buscan un SUV de tres filas con un enfoque práctico y versátil. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Sobre los precios, en el Perú la versión de entrada se ofrece desde US$28.990, lo que, en nuestra opinión, representa un costo equilibrado. No obstante, el precio de la versión tope de gama 2WD 1,5 GLS FULL CVT 2027 (así de extensa es la nomenclatura) se estira hasta los US$40.990. Más allá de que el equipamiento lo justifique, esta variante supera el precio de las versiones de entrada e intermedias del Outlander, que, bajo nuestro criterio, es un SUV que está un escalón por encima.

En ese sentido, tanto las versiones de entrada como la intermedia son las más atractivas dentro del análisis, ya que no compiten directamente con el Outlander, mientras que la versión full requeriría una evaluación más exhaustiva según las necesidades del usuario. No obstante, avizoramos que una versión full del Destinator tendrá una competencia complicada frente al Outlander.

El motor turbo de 1,5 litros del Mitsubishi Destinator busca equilibrar eficiencia y respuesta para un uso familiar diario. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Entrando en materia, vayamos a lo que realmente le importa al usuario. ¿El motor turbo de 1,5 litros es lo suficientemente fuerte para arrastrar la carrocería del Destinator? Mientras algunos cibernautas ponían en duda su capacidad, nosotros realizamos una breve ruta hacia la sierra de Lima y los resultados fueron claros.

El vehículo asciende hasta los 3.100 metros de altura sin sentirse exigido. Si bien viajamos únicamente con 150 kg de carga (de los 500 kg posibles), durante el ascenso el motor respondió con agilidad. Es decir, demostró solvencia en la gran mayoría de adelantamientos.

Durante la prueba en carretera y trocha, el Destinator mostró un enfoque orientado al confort y la estabilidad de marcha. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Es cierto que la transmisión CVT prioriza la eficiencia sobre el desempeño, pero aun así no podríamos decir que tiene una respuesta lenta. El ascenso desde Lima se realizó en modo de conducción Normal, pero cuando activamos el modo Tarmac, el comportamiento cambió notablemente. Tarmac es la configuración deportiva, que ofrece una mejor respuesta del acelerador y una dirección más precisa. Es un modo muy útil en una vía sinuosa como la Carretera Central.

Específicamente, nos dirigimos al pueblo de San Miguel de Viso y, para llegar, tuvimos que ascender por una trocha durante unos 10 minutos. En ese tramo activamos el modo de conducción Gravel. Pese a que no cuenta con tracción en las cuatro ruedas, la electrónica gestiona la entrega de potencia hacia las ruedas con mejor adherencia.

El interior del Mitsubishi Destinator prioriza la funcionalidad, con múltiples espacios para almacenar objetos durante los viajes. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Al analizar lo que ofrece el motor turbo de 1,5 litros con 161 hp y 250 Nm, y teniendo en cuenta que esta versión full equipa un peso de 1.500 kg, la relación peso-potencia es de 9,3 kg/hp y de 6 kg/Nm. Para tener una referencia, un superdeportivo suele tener una relación peso-potencia de entre 2 y 3 kg/hp, mientras que un auto deportivo convencional se mueve entre los 5 y 6 kg/hp. Por ello, muchos expertos automotrices consideran que una relación inferior a 10 kg/hp es relativamente buena. En ese sentido, el Destinator cumple.

De todas formas, es importante precisar que el Destinator tiene un enfoque claramente familiar. No es un SUV pensado para quienes buscan altas prestaciones. Para ello, existen otros tipos de vehículos y escenarios.

En cuanto al consumo de combustible, en tráfico intenso puede rendir alrededor de 30 km/galón, mientras que en carretera puede alcanzar hasta los 45 km/galón. Su tanque tiene una capacidad de apenas 11,9 galones, por lo que consideramos que Mitsubishi debería ampliarlo hasta, al menos, 15 galones, con el fin de hacerlo más práctico para viajes largos.

Gracias a su elevada altura al suelo, el Destinator ofrece una posición de manejo con buena visibilidad del entorno. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En lo que respecta a la otra arista analizada, el espacio interior de la cabina es muy bueno. Para empezar, al tratarse de un SUV alto, ofrece una posición de conducción elevada que mejora la visibilidad del camino. La segunda fila está optimizada para viajes familiares, ya que integra mesitas desplegables desde el respaldo de los asientos delanteros. Además, hay numerosos compartimentos para guardar objetos, tanto en las puertas como en los propios respaldos delanteros, algo muy útil en trayectos largos. Cuando estos espacios no existen, no hay dónde colocar audífonos, cargadores portátiles, envolturas, llaves, entre otros objetos.

La segunda fila incorpora detalles pensados para la comodidad familiar, como mesas desplegables y salidas de aire dedicadas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En lo que respecta a la famosa tercera fila, el Destinator empieza bien desde la experiencia de acceso. Para ingresar, basta con accionar una manija ubicada en los laterales de la segunda fila, haciendo que el asiento se abata. Luego, sin mucho esfuerzo, se levanta la butaca, generando una apertura amplia que permite entrar con comodidad.

El acceso a la tercera fila del Destinator resulta sencillo gracias al mecanismo abatible de los asientos de la segunda fila. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Para la prueba, configuramos tanto los asientos delanteros como los de la segunda fila para personas de entre 1,75 y 1,80 metros de altura. En esas condiciones, logramos acomodarnos en la tercera fila con medio puño de espacio entre las rodillas y el respaldo, y casi un puño entre la cabeza y el techo.

En conclusión, el Mitsubishi Destinator se perfila como un SUV familiar que prioriza la practicidad sobre las pretensiones deportivas. Su motor turbo de 1,5 litros responde mejor de lo que muchos podrían esperar, incluso en rutas de altura, mientras que la tercera fila ofrece un espacio realmente utilizable para viajes ocasionales.

A ello se suma una cabina bien pensada para la vida familiar, con múltiples soluciones de almacenamiento y una posición de manejo cómoda. Si bien la versión full entra en una zona de precios donde compite directamente con el Outlander, las variantes de entrada e intermedia aparecen como las opciones más equilibradas dentro de la gama.