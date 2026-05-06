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Resumen

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Autos eléctricos versus autos a combustión interna. (Fuente: imagen creada con IA)
Autos eléctricos versus autos a combustión interna. (Fuente: imagen creada con IA)
/ Fernando Roca Canales
Por Fernando Roca Canales

El avance de los vehículos eléctricos en el Perú es innegable. Las cifras de ventas crecen, la oferta se diversifica y cada vez más marcas apuestan por introducir modelos electrificados en el mercado local. Sin embargo, este crecimiento viene acompañado de mitos que aún generan dudas entre los compradores.

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