Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las baterías de los autos eléctricos son cuestionadas por su degradación, pero el estudio de Geotab responde su verdadera vida útil. (Foto: Geotab)
Las baterías de los autos eléctricos son cuestionadas por su degradación, pero el estudio de Geotab responde su verdadera vida útil. (Foto: Geotab)
Por Redacción EC

La venta de vehículos electrificados mantuvo un desempeño destacado durante el primer trimestre del 2026. De acuerdo con cifras oficiales de Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), en marzo de este año se comercializaron 1.199 unidades entre vehículos híbridos y eléctricos, lo que representó un crecimiento de 57,3% frente a similar mes del año pasado. Asimismo, entre enero y marzo, las ventas de este tipo de unidades sumaron 3.627 unidades, superando en 77,3% lo registrado en igual periodo del 2025.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.