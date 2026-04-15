La venta de vehículos electrificados mantuvo un desempeño destacado durante el primer trimestre del 2026. De acuerdo con cifras oficiales de Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), en marzo de este año se comercializaron 1.199 unidades entre vehículos híbridos y eléctricos, lo que representó un crecimiento de 57,3% frente a similar mes del año pasado. Asimismo, entre enero y marzo, las ventas de este tipo de unidades sumaron 3.627 unidades, superando en 77,3% lo registrado en igual periodo del 2025.

“El mercado de vehículos electrificados viene expandiéndose a niveles exponenciales. A modo de ejemplo, el volumen comercializado solo en los primeros tres meses del 2026 ya superó todo lo vendido en 2022”, sostuvo Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Por tipo de tecnología, los híbridos ligeros (MHEV) lideraron las ventas al acumular 1.573 unidades durante el primer trimestre del 2026, cifra que significó un incremento de 83,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Les siguieron los híbridos convencionales (HEV), que perdieron el liderazgo al registrar 1.557 unidades vendidas, aunque igualmente crecieron 64,2%. En tercer lugar, se ubicaron los híbridos enchufables (PHEV), con 283 unidades y el mayor avance porcentual del mercado, al anotar un aumento de 214,4%. Finalmente, los eléctricos puros (BEV) sumaron 214 unidades, con un crecimiento interanual de 41,7%.

Un aspecto relevante en la evolución de este mercado ha sido el cambio en la composición por tipo de tecnología. En ese sentido, la participación de los híbridos convencionales cayó de 47% a 43% en el último año. Esa reducción fue absorbida por los híbridos ligeros, cuya participación pasó de 42% a 43%, convirtiéndose en los nuevos líderes del mercado de electrificados, así como por los híbridos enchufables, que subieron de 4% a 8% y se consolidaron en el tercer lugar. En tanto, los vehículos puramente eléctricos redujeron ligeramente su participación, de 7% a 6%.

Autos eléctricos. Foto: Andina/ Difusión.

Para Morisaki, el crecimiento de este mercado responde a una combinación de factores vinculados tanto a la demanda como a la oferta. “Los usuarios muestran un interés creciente por alternativas que permitan reducir el gasto en combustible y mantenimiento, especialmente en un contexto de costos energéticos con tendencia al alza”, indicó.

Asimismo, refirió que existe una preocupación progresiva por el impacto ambiental del transporte, factor que empieza a influir con mayor claridad en las decisiones de compra, tanto de personas naturales como de empresas con políticas de sostenibilidad. A ello se suma una oferta cada vez mayor de este tipo de tecnologías en el mercado local.

No obstante, pese al dinamismo que viene mostrando el segmento, la AAP advirtió que el tamaño del mercado peruano aún es relativamente pequeño frente a otros países de la región. La penetración de estas tecnologías alcanzó apenas el 5% de las ventas totales de vehículos a febrero del 2026, lo que evidencia que la electrificación del parque automotor en el Perú todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo.

“Los países que lideran la transición energética en las ventas de vehículos en Latinoamérica son Uruguay, con una penetración de 43%, y Colombia, con 36%. También destacan Ecuador, con 24%; Brasil, con 16%; y Chile, con 12%”, precisó Morisaki.

Según explicó, este rezago responde a una combinación de factores estructurales. Entre ellos, destacó que el precio de los vehículos electrificados sigue siendo una barrera importante para una amplia proporción de consumidores, en un mercado donde la sensibilidad al precio es elevada y el ingreso promedio es menor al de algunos países vecinos que lideran esta transición. Del mismo modo, señaló que la percepción de riesgo asociada a nuevas tecnologías, como la autonomía, el costo de reemplazo de baterías o el valor de reventa, aún influye en la decisión de compra, aunque cada vez en menor medida por la mayor información disponible sobre este mercado.

A ello se suma la ausencia de incentivos económicos de gran escala, como subsidios directos, exoneraciones tributarias o políticas de compras públicas, mecanismos que han sido determinantes en países como Uruguay y Colombia.

Pese a ello, la AAP remarcó que la baja penetración observada en el país no contradice el buen desempeño del mercado, sino que refleja su potencial de crecimiento. “Si el dinamismo actual es acompañado con medidas que reduzcan las barreras de precio y se implementen señales claras de política pública, el mercado peruano de vehículos electrificados podría cerrar progresivamente la brecha con los líderes de la región y acelerar su transición energética en los próximos años, lo cual se hace más urgente luego de la crisis vivida semanas atrás debido a la ruptura en el ducto de Camisea”, concluyó Morisaki.