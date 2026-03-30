Por Fernando Roca Canales

La firma china Omoda & Jaecoo llegó oficialmente al Perú con una propuesta tecnológica enfocada en los SUV. Ruedas & Tuercas estuvo presente en el evento de lanzamiento, donde conoció las metas de la marca y los detalles de los cuatro vehículos presentados.

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