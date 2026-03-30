La firma china Omoda & Jaecoo llegó oficialmente al Perú con una propuesta tecnológica enfocada en los SUV. Ruedas & Tuercas estuvo presente en el evento de lanzamiento, donde conoció las metas de la marca y los detalles de los cuatro vehículos presentados.

Se trata de los modelos Omoda C5, Omoda C7, Jaecoo 5 y Jaecoo 8. Algunos de estos incorporan versiones híbridas o eléctricas.

Para garantizar un desempeño óptimo en el territorio nacional, la marca dice haber realizado rigurosas pruebas de altitud y resistencia en los Andes peruanos. Al respecto, Stefan Yang, gerente general de Omoda & Jaecoo Perú, destacó: “Hemos probado el mercado y testeado nuestros productos en condiciones extremas de altitud para adaptar el tren motriz a las rutas y caminos locales. Nuestra prioridad es ofrecer la mejor calidad y confiabilidad, asegurando que cada vehículo esté preparado para los desafíos de la geografía peruana”.

Omoda C5 (SUV compacto)

Por ejemplo, el Omoda C5 es un SUV compacto de 4.400 mm de largo, 1.830 mm de ancho y 1.588 mm de alto. Tiene dimensiones equilibradas para un uso citadino, mientras que sus motorizaciones gasolineras acompañan estas condiciones.

Hay dos motores: un 1,5 litros aspirado de 111 hp y 138 Nm para la versión C5 Style, y otro de 1,5 litros turbo de 145 hp y 210 Nm para la versión C5 Lux. Ambas cuentan con transmisiones CVT de 9 velocidades, aunque la versión turbo añade modos de conducción Eco y Sport.

En el equipamiento interior, ambas versiones incluyen una pantalla dual LCD integrada de 20,5”, seis parlantes, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, botón de encendido y asientos tapizados en ecocuero/tela con ajuste manual, entre otros elementos. La única diferencia notoria es que la versión Lux incorpora un cargador inalámbrico de 50 W.

En el exterior, la versión Style ofrece luces principales halógenas, mientras que la Lux integra tecnología LED. En el resto de características son iguales: ambas cuentan con luces traseras LED con función follow me home, espejos retrovisores ajustables eléctricamente, antena tipo aleta de tiburón y spoiler trasero con tercera luz de freno.

En seguridad, el equipamiento es casi el mismo para ambas versiones. Incluyen seis airbags, anclajes ISOFIX, asistente de frenado, cámara trasera con líneas guía y sensores posteriores. La variante Lux agrega sensores delanteros.

En cuanto a los precios, la versión Style se ofrece desde US$14.490, mientras que la Lux parte desde US$17.490.

Vista frontal del Omoda C5 SHS y Omoda C7. (Foto: Omoda) / Omoda

Omoda C5 SHS-S

También existe una variante híbrida, que probamos recientemente en Ruedas & Tuercas. Básicamente cuenta con el equipamiento de la versión Lux, pero añade 20 asistentes ADAS.

Lógicamente, la motorización es diferente, pues además del motor a combustión turbocargado incorpora un motor eléctrico. Ambos generan en conjunto 224 hp y 295 Nm. Estas mayores prestaciones le permiten acelerar con mayor rapidez.

Al integrar un sistema híbrido, la eficiencia es mayor. Omoda anuncia una autonomía de hasta 1.000 km para esta variante autorecargable y una eficiencia térmica de 44,5%. Todo esto forma parte del sistema SHS-H o Super Hybrid System.

El Omoda C5 SHS-H marca el inicio de la ofensiva híbrida de la marca china en el mercado peruano. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Si bien no existe una cifra clara sobre la reducción de emisiones de CO₂, lo cierto es que gran parte del tiempo en conducción urbana el vehículo funciona con su motor eléctrico, el cual genera cero emisiones. El motor gasolinero se activa a demanda cuando se requiere mayor potencia.

Esta versión superhíbrida denominada SHS Prestige está disponible en el mercado peruano desde US$22.990. Por sus dimensiones y equipamiento, rivalizaría con modelos como el Haval Jolion HEV y el Toyota Corolla Cross HEV.

Omoda C7 (SUV mediano)

Como era predecible, el C7 es un SUV más grande que el C5. Además, ofrece un diseño futurista. Mide 4,660 mm de largo,1,875 mm de ancho y 1,670 mm de alto. No solo integra una parrilla con rejilla hexagonal en el frontal, sino que desde estas rejillas se proyecta una iluminación dinámica.

Aquí también hay variantes: Lux (gasolinera) y SHS Beyond (híbrida enchufable). La primera utiliza un motor de 1,6 litros turbo con 183 hp y 275 Nm, asociado a una transmisión DCT de siete velocidades. La palanca de cambios es electrónica, la tracción es delantera y la suspensión trasera es independiente tipo multilink. Cuenta con tres modos de conducción: Eco, Normal y Sport.

La variante híbrida enchufable, en tanto, combina un motor de 1,5 litros turbo con un motor eléctrico. Juntos desarrollan 279 hp y 365 Nm, asociados a una transmisión híbrida dedicada de tres velocidades.

El Omoda en el circuito de la Costa Verde. (Foto: Omoda & Jaecoo) / Omoda & Jaecoo

Al ser enchufable, cuenta con una batería de mayor capacidad que el C5 SHS autorecargable. Su batería de 18,4 kWh permite una autonomía 100% eléctrica de hasta 95 km y una autonomía combinada de 1.200 km (ciclo NEDC), según declara la marca.

En cuanto al equipamiento, ambas variantes son similares. Ofrecen panel de instrumentos digital de 9”, pantalla multimedia LCD de 15,6”, Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico de 50 W, tapizado en ecocuero, asiento del conductor ajustable eléctricamente, faros LED, techo panorámico y maletero eléctrico. La única diferencia es que la variante SHS Beyond incluye encendido remoto del aire acondicionado.

En seguridad, las prestaciones también son casi idénticas. Incluyen siete airbags, freno de mano electrónico, Auto Hold, asistente de arranque y descenso en pendientes, sensores delanteros y traseros, además de un paquete ADAS con 20 asistencias. Destacan la cámara 540°, advertencia de salida de carril, frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y control inteligente activo del límite de velocidad.

En cuanto a precios, la variante Lux parte desde US$24.990, mientras que la híbrida SHS Beyond se ofrece desde US$30.990. Por su categoría, este SUV competiría con modelos como el Toyota RAV4 y el DFSK E5.

Jaecoo 5 (SUV compacto)

En líneas generales, el Jaecoo 5 presenta un ADN estético distinto. Su carrocería luce formas más cuadradas, lo que permite un interior más espacioso y mejor optimizado para ofrecer mayor comodidad en los viajes.

Sus medidas son 4.380 mm de largo, 1.860 mm de ancho y 1.650 mm de alto. La distancia entre ejes es de 2.620 mm, mientras que el maletero ofrece una capacidad de 480 litros, ampliable hasta 1.180 litros con la segunda fila abatida.

Además, cuenta con una capacidad máxima de remolque de 750 kg, capacidad de vadeo de 600 mm, ángulo de ataque de 20°, ángulo de salida de 30° y una visibilidad todoterreno de 540°.

El corazón del Jaecoo 5 es el mismo del Omoda C5 Lux: un motor de cuatro cilindros 1,5 turbo con 145 hp y 210 Nm. Está acoplado a una transmisión CVT de nueve velocidades con tres modos de conducción: Sport, Normal y Eco.

El Jaecoo 5 es un SUV compacto con motor de 1,5 litros turbo con 145 hp y 210 nm. Llega desde US$16.990. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El resto de la mecánica es prácticamente igual. La tracción es delantera, utiliza suspensión delantera McPherson y trasera multilink, mientras que la dirección es asistida eléctricamente.

En cuanto al equipamiento, hay dos versiones: Essence y Prime, que presentan más diferencias que en el caso de los modelos Omoda.

Llega con luces LED, función follow me home y spoiler trasero con tercera luz de freno. Sin embargo, solo la versión Prime incluye espejos retrovisores ajustables eléctricamente, ya que en la Essence este ajuste es manual. Además, Prime añade ajuste automático de luces altas/bajas y barras de techo con capacidad de carga de hasta 75 kg.

Como era de esperar, los aros de aleación también son distintos: 17” en la versión Essence y 18” en la Prime.

En el interior ocurre algo similar. El panel de instrumentos es de 8” para ambas versiones, pero la pantalla táctil es de 9” en la variante de entrada y de 13,2” en la versión más equipada. Ambas cuentan con Apple CarPlay y Android Auto.

El sistema de sonido ofrece seis parlantes en la versión Essence y ocho en la Prime. Las dos incluyen encendido remoto del motor y del aire acondicionado, pero solo la versión Prime incorpora cargador inalámbrico y tapizado en ecocuero.

En seguridad, emplea seis airbags, anclajes ISOFIX, frenos ABS + EBD, control de estabilidad, freno de mano electrónico, Auto Hold, control de tracción, monitor de presión de neumáticos, asistente de arranque y descenso en pendientes, control crucero, neumático de repuesto temporal y cámara de visión trasera.

La única diferencia es que la versión Essence incluye sensores de estacionamiento traseros, mientras que la Prime añade sensores delanteros.

Respecto a los asistentes ADAS, en lugar de 20 como en Omoda, este Jaecoo 5 incorpora 13. Sin embargo, en la versión Prime se mantienen los más relevantes, como el asistente de mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia y control crucero adaptativo.

En cuanto a los precios, la variante Essence parte desde US$16.990, mientras que la Prime se ofrece desde US$18.490.

Jaecoo 5 100% eléctrico

La electrificación en este modelo de Jaecoo avanza con mayor fuerza. Si bien existe una versión híbrida, la firma china decidió comenzar en el país con la variante 100% eléctrica.

En términos de diseño, es muy similar a las versiones a gasolina, aunque su parrilla frontal es cerrada, ya que los autos eléctricos no requieren radiador. Además, no cuenta con salidas de escape, pues no queman combustible ni generan gases residuales.

El Jaecoo 5 también se ofrecerá con una opción 100% eléctrica. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En cuanto a su sistema eléctrico, está compuesto por un motor que genera 208 hp y 288 Nm, acompañado por una batería de litio ferrofosfato (LFP) de 60,9 kWh que le permite alcanzar una autonomía de hasta 461 km. Admite carga rápida de hasta 130 kW en corriente continua, pasando del 30% al 80% en aproximadamente 28 minutos, y carga de hasta 11 kW en corriente alterna.

Asimismo, incorpora un sistema de frenado regenerativo que convierte la energía cinética del movimiento en electricidad durante las desaceleraciones, utilizando el motor eléctrico como generador en lugar de depender únicamente de los frenos de fricción.

En el apartado de equipamiento solo se ofrece una versión, que mantiene las mismas características de la variante Prime, aunque en este caso sí incluye los 20 asistentes de conducción ADAS. El precio de esta única versión parte desde US$26.990.

Jaecoo 8 SHS (SUV grande de tres filas)

Este modelo fue el último en presentarse durante el lanzamiento, llamando la atención por sus dimensiones, prestaciones y autonomía. Se trata de un SUV grande que comparte diseño y medidas con el Jetour X90 Plus y el Chery Tiggo 9, modelos “primos” al formar parte del holding Chery.

Sus dimensiones alcanzan los 4.820 mm de largo, 1.930 mm de ancho y 1.710 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.820 mm y un despeje al suelo de 170 mm. Estas proporciones corresponden a un SUV con tres filas de asientos.

El J8 es un modelo mucho más completo y espacioso de la marca Jaecoo, creada por la compañía Chery para un público que necesite una camioneta todoterreno con un diseño elegante y moderno. / Difusión

Este modelo es híbrido enchufable (PHEV) y combina un motor gasolinero turbo de 1,5 litros con tres motores eléctricos: uno de 102 hp y otro de 129 hp en el eje delantero, además de un tercero de 238 hp en el eje trasero. En conjunto, la potencia y el torque alcanzan los 422 hp y 580 Nm, respectivamente.

Gracias a esta configuración, incorpora un sistema de tracción inteligente a las cuatro ruedas con vectorización de par, que distribuye automáticamente la potencia entre las cuatro ruedas, no solo entre ejes, sino también de manera individual entre las ruedas traseras.

En cuanto a la transmisión, utiliza una caja híbrida dedicada de tres velocidades. Además, cuenta con siete modos de conducción: Sport, Normal, Eco, Nieve, Barro, Arena y Todoterreno.

El Jaecoo 8 híbrido enchufable también incorpora una batería de 34,46 kWh, que permite recorrer hasta 134 km en modo 100% eléctrico. Según la marca, su autonomía combinada alcanza los 1.300 km bajo el ciclo NEDC (estándar europeo 2018) y supera los 1.000 km bajo el ciclo WLTP, actualmente vigente.

Para lograr este rango, también cuenta con un sistema de frenado regenerativo y un tanque de combustible de 70 litros de capacidad.

En el apartado tecnológico y de confort, integra un panel de instrumentos digital y una pantalla táctil de 12,3 pulgadas, sistema de sonido Sony con 14 parlantes, asientos delanteros con ajuste eléctrico y función de masaje, faros LED, techo panorámico, 10 airbags, función autohold, cámara 540°, paquete de 20 asistentes ADAS y un head-up display.

Esta única versión del Jaecoo 8 SHS se denomina Vanguard y se ofrece desde US$40.490.

Omoda & Jaecoo debutan en el mercado peruano. (Foto: Omoda & Jaecoo) / Omoda & Jaecoo

Proyección y visión de ventas

Con el respaldo de una expansión récord en 64 países, la marca confía en su capacidad de rápida actualización tecnológica y respuesta al cliente.

“Nuestra meta es clara: proyectamos vender 3.000 unidades este año y alcanzar 10.000 en los próximos cinco años. Nuestro objetivo es ingresar al Top 5 de marcas en el Perú. Tenemos la tecnología, los repuestos inmediatos y el respaldo internacional para lograrlo”, afirmó Stefan Yang.

Finalmente, respecto a su distribución, Omoda & Jaecoo estarán disponibles inicialmente en Lima, Chimbote, Chiclayo y Piura. Todos los modelos contarán con una garantía de 7 años o 200.000 km.