En un contexto donde el precio del combustible supera los S/.20 por galón en diversas ciudades del país, los conductores prestan mayor atención a factores como el consumo, la eficiencia y la autonomía al momento de evaluar un vehículo. Este escenario impulsa el interés por tecnologías que buscan reducir el gasto asociado a la movilidad.

En esa línea, Omoda & Jaecoo, marcas del Grupo Chery que iniciaron operaciones recientemente en el Perú, presentan su Super Hybrid System (SHS), un sistema híbrido que combina un motor a combustión con hasta tres motores eléctricos, con el objetivo de gestionar de manera más eficiente el uso de la energía.

El SHS funciona como un sistema híbrido que no depende exclusivamente de puntos de carga externos, lo que permite su uso tanto en recorridos urbanos como en trayectos de mayor distancia.

La tecnología se ofrece en dos configuraciones: SHS-H (híbrido autorrecargable) y SHS-P (híbrido enchufable). Según el fabricante, estas configuraciones pueden alcanzar autonomías combinadas entre 1.000 y 1.300 kilómetros, dependiendo del modelo y las condiciones de uso.

A nivel internacional, la marca señala que esta tecnología ha sido probada en 16 países, acumulando más de 100.000 kilómetros de evaluaciones en condiciones reales.

Características del Super Hybrid System (SHS)

• Autonomía: combina energía eléctrica y combustible para ampliar el rango de recorrido.

• Eficiencia energética: gestiona el uso del motor eléctrico y del motor a combustión según las condiciones de manejo.

• Respuesta de potencia: busca mantener un desempeño estable en diferentes situaciones de conducción.

• Conducción: el sistema incorpora distintos modos de manejo que ajustan la respuesta del vehículo.

En el mercado peruano, esta tecnología está disponible en modelos como el Omoda C5 SHS (HEV), Omoda C7 SHS (PHEV) y Jaecoo 8 SHS (PHEV), dentro del segmento SUV.

Según estimaciones del fabricante, para un conductor que recorre alrededor de 10.000 kilómetros al año, el gasto aproximado en combustible sería el siguiente:

• Vehículo a gasolina: alrededor de S/ 6.200 anuales

• Omoda C5 SHS: alrededor de S/ 3.500 anuales

Esto representaría una diferencia aproximada de S/ 2.750 al año, considerando un precio referencial de gasolina premium de S/ 24,99 por galón.

La marca indica que estos valores pueden variar según factores como el estilo de conducción, las condiciones del tráfico, el tipo de recorrido (ciudad o carretera) y el precio del combustible.