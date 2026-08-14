El monoplaza del Grupo C de Le Mans fue desarrollado para cumplir con las nuevas reglas del Campeonato Mundial de Sport Prototipos de la FIA de 1992. (Foto: difusión)
El monoplaza del Grupo C de Le Mans fue desarrollado para cumplir con las nuevas reglas del Campeonato Mundial de Sport Prototipos de la FIA de 1992. (Foto: difusión)
/ Wouter Melissen
Por Redacción EC

A comienzos de los años 90, Toyota buscaba dejar atrás su papel secundario en las carreras de resistencia. La compañía japonesa se encontró con una oportunidad en el cambio de reglamento que obligó a utilizar motores atmosféricos de 3,5 litros, una normativa que llevó a varios fabricantes a abandonar la categoría por sus elevados costos. Toyota, en cambio, decidió apostar por un nuevo prototipo: el TS010.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.