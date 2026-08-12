Un modelo Seal 06 GT del fabricante BYD, exhibido el 24 de abril de 2026 en el Salón del Automóvil de Pekín © Jade Gao / AFP
Un modelo Seal 06 GT del fabricante BYD, exhibido el 24 de abril de 2026 en el Salón del Automóvil de Pekín © Jade Gao / AFP
/ Agencia AFP
Por Redacción EC

La percepción sobre la fiabilidad de los autos de origen chino continúa cambiando en Europa. Una reciente encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) colocó a BYD entre las marcas con mejores resultados, por delante de varios fabricantes tradicionales del mercado europeo.

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