La percepción sobre la fiabilidad de los autos de origen chino continúa cambiando en Europa. Una reciente encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) colocó a BYD entre las marcas con mejores resultados, por delante de varios fabricantes tradicionales del mercado europeo.

El estudio recogió las respuestas de 85.590 automovilistas de diez países europeos, quienes reportaron las averías que habían sufrido sus vehículos y evaluaron su nivel de satisfacción. La muestra incluyó automóviles con entre seis meses y 12 años de antigüedad.

De acuerdo con los resultados, Lexus lideró el ranking con 93 puntos sobre 100, seguida por Subaru, Toyota y Suzuki, todas con 91 puntos. BYD, por su parte, obtuvo 89 puntos, la misma calificación que Tesla, Honda, Mazda, Kia, Mitsubishi y Smart.

El resultado es especialmente relevante porque se trata de la primera vez que las marcas chinas aparecen en esta encuesta de OCU. BYD consiguió ubicarse en el sexto puesto general, mientras que otras firmas de origen chino tuvieron resultados menos favorables. MG, por ejemplo, quedó en la penúltima posición con 72 puntos y Lynk & Co ocupó el puesto 35 de las 39 marcas analizadas.

¿Qué tan fiable es un auto chino?

La OCU determina la fiabilidad considerando factores como el número y la gravedad de las averías, además de la antigüedad y el kilometraje de los vehículos al momento de presentar un problema. En ese sentido, el resultado de BYD representa una señal positiva para una marca que ha incrementado su presencia en distintos mercados internacionales.

El informe también muestra que los autos híbridos no enchufables son los que registran mejores niveles de fiabilidad, mientras que los vehículos diésel presentan los resultados más bajos, especialmente entre los modelos medianos y grandes.

Entre las fallas más habituales identificadas por los conductores, las de tipo eléctrico representan el 14% de los problemas reportados, seguidas por las relacionadas con el motor de combustión, con 9%, y los frenos.

Aunque el ranking no significa que todos los modelos de una marca tendrán el mismo desempeño a largo plazo, sí muestra cómo los fabricantes chinos comienzan a competir en un terreno donde tradicionalmente han destacado las marcas japonesas y europeas. Para BYD, además, supone un respaldo a su estrategia de expansión internacional y a su creciente presencia en el mercado de vehículos electrificados.