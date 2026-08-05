La información fue divulgada inicialmente por el gobierno de Tailandia y posteriormente corroborada por Nikkei Asia. (Foto: Mitsubishi)
La información fue divulgada inicialmente por el gobierno de Tailandia y posteriormente corroborada por Nikkei Asia. (Foto: Mitsubishi)
/ Mitsubishi
Por Redacción EC

La transición hacia la electrificación ya no es exclusiva de los SUV o los autos urbanos. Ahora también alcanza a las pick-ups medianas, uno de los segmentos más importantes para mercados como América Latina. En ese contexto, Mitsubishi confirmó que desarrolla una versión híbrida de la L200, con la que buscará mantenerse competitiva frente a una nueva generación de camionetas electrificadas.

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