Aunque Lionel Messi posee una colección de autos que incluye deportivos de Ferrari, Maserati y Porsche, el vehículo que más suele utilizar para movilizarse por las calles de Miami es muy diferente. Se trata del Cadillac Escalade-V, el SUV más potente jamás fabricado por la marca estadounidense y uno de los modelos de lujo más exclusivos del mercado.

El futbolista argentino fue captado recientemente mientras salía de un estacionamiento a bordo de este vehículo, una elección que demuestra que, fuera de las canchas, prioriza el espacio, la comodidad y la practicidad para desplazarse junto a su familia, sin renunciar a un alto nivel de prestaciones.

Lo que distingue al Escalade-V del resto de versiones es su mecánica. Bajo el capó equipa un motor V8 de 6,2 litros con supercargador, capaz de desarrollar 682 caballos de fuerza y 885 Nm de torque. Está asociado a una transmisión automática de 10 velocidades y a un sistema de tracción integral, una combinación que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 4,4 segundos, una cifra sorprendente para un SUV de gran tamaño.

A pesar de sus más de cinco metros de longitud y un peso que supera las tres toneladas, Cadillac ha incorporado diversas soluciones para mejorar su comportamiento dinámico. Entre ellas destacan la suspensión adaptativa Magnetic Ride Control 4.0, un diferencial electrónico de deslizamiento limitado y el sistema Air Ride Adaptive Suspension, que ajusta automáticamente la altura del vehículo según las condiciones de manejo.

El Cadillac Escalade V8 posee un motor de 6,2 litros y es muy popular entre las personalidades públicas en Estados Unidos. (Foto: Cadillac) / Cadillac

Su imagen también refleja ese carácter deportivo. El Escalade-V incorpora una parrilla exclusiva en acabado oscuro, detalles en fibra de carbono, cuatro salidas de escape de gran tamaño y llantas de 22 pulgadas, además de discretos emblemas “V-Series” que identifican a la variante de mayor rendimiento de Cadillac.

Sin embargo, el lujo sigue siendo uno de sus principales atributos. En el interior ofrece tres filas de asientos con capacidad para hasta siete pasajeros, tapicería de cuero premium, molduras de fibra de carbono y un sistema de infoentretenimiento dominado por una pantalla curva OLED de 55 pulgadas que integra el panel de instrumentos y el sistema multimedia.

El equipamiento también incluye un sistema de sonido AKG Studio Reference con 36 parlantes, climatización de varias zonas, asientos con calefacción, ventilación y función de masaje, además de múltiples asistentes avanzados a la conducción, como frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo y cámaras de visión de 360 grados.

En Estados Unidos, el Cadillac Escalade-V tiene un precio que supera los US$160.000, dependiendo del nivel de equipamiento y las opciones de personalización. Esto lo convierte en uno de los SUV de lujo más costosos del mercado y en un modelo reservado para un reducido grupo de clientes.

La elección de Messi no resulta casual. Más allá de sus impresionantes prestaciones, el Escalade-V combina el confort de una camioneta premium con el desempeño de un deportivo, una fórmula ideal para un futbolista que suele viajar acompañado de su esposa e hijos. Así, mientras los superdeportivos permanecen como piezas de colección en su garaje, es este SUV de altas prestaciones el que lo acompaña en gran parte de sus recorridos cotidianos por Miami.