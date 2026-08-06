El Cadillac Escalade V8 de Messi está valorizado en más de US$150.000. (Foto: difusión)
El Cadillac Escalade V8 de Messi está valorizado en más de US$150.000. (Foto: difusión)
/ difusión
Por Redacción EC

Aunque Lionel Messi posee una colección de autos que incluye deportivos de Ferrari, Maserati y Porsche, el vehículo que más suele utilizar para movilizarse por las calles de Miami es muy diferente. Se trata del Cadillac Escalade-V, el SUV más potente jamás fabricado por la marca estadounidense y uno de los modelos de lujo más exclusivos del mercado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.