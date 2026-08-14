Un sistema DED-WAAM (fabricación aditiva por arco de alambre con deposición de energía dirigida) fabrica un componente metálico depositando material capa por capa. (Foto: Hyundai)
Un sistema DED-WAAM (fabricación aditiva por arco de alambre con deposición de energía dirigida) fabrica un componente metálico depositando material capa por capa. (Foto: Hyundai)
/ Hyundai
Por Redacción EC

La impresión 3D dejó de ser una herramienta asociada únicamente al prototipado y comienza a ganar espacio en la industria automotriz. Hyundai y Kia están llevando esta tecnología a una nueva etapa mediante el Additive Manufacturing Solution Center (AMSC), ubicado en su centro de investigación y desarrollo de Namyang, en Corea del Sur.

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