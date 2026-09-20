A mediados del 2025, Kia lanzó la campaña ‘Hero Codes’, la cual conectó el mundo de los autos con los ‘gamers’. Si bien esta relación pareciera existir ante la presencia de modelos vehiculares dentro de distintos videojuegos, con este proyecto la empresa se convirtió en la primera marca automotriz en Perú en ingresar al territorio de los E-Sports, indicó Martín Chávez, subgerente de Marketing de Kia Perú.

Con este proyecto, Kia recibió el premio Creatividad Empresarial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en la categoría ‘Medios interactivos’ en el 2025.

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La participación de Kia en el sector ‘gamer’ forma parte de una estrategia de la marca tras su relanzamiento en 2021 bajo el lema ‘Movimiento que inspira’, explicó Chávez.

Es así que la marca ingresó a territorios como el ‘running’, el golf y el ecosistema de videojuegos, este último también en línea con la apuesta de la marca por el segmento ‘gamer’ a nivel global.

Pero, a diferencia de la matriz global que auspicia a ‘League of Legends’, en Perú se decidió por Dota 2, dado que el 80% de jugadores en nuestro país lo prefiere, añadió.

“Perú es potencia mundial en Dota 2, con medallas panamericanas y bolivarianas, y cerca de cinco jugadores en la élite internacional. Es el tercer país con mayor cantidad de jugadores profesionales del mundo después de China y Rusia”, dijo.

Placas de autos

El proyecto -realizado junto con la agencia Valor Perú- fue presentado en el ESL One Raleigh 2025, torneo de Dota 2 realizado en Carolina del Norte, Estados Unidos. La idea, contó Chávez, era ingresar al segmento de videojugadores de manera disruptiva y creativa, no de forma comercial o con promociones de modelos vehiculares.

‘Hero Codes’ consistió en relacionar a los personajes de Dota 2 y sus siglas abreviadas con las placas de autos que circulan en vehículos del parque automotor peruano.

“Los participantes tenían que salir a la calle a buscar placas que contuvieran las abreviaciones de héroes de Dota 2, teniendo doble puntuación si la placa pertenecía a un vehículo Kia”, complementó Chávez.

Esto conllevó a que las personas tomen fotos a las placas de los autos y las suban a una página relacionada con la campaña. Llegaron más de 700 fotos y se canjearon la misma cantidad de códigos, con el objetivo de acumular puntos y ganar premios como laptops, sillas, teclados, mouses, audífonos y giftcards.

A la par, Kia tuvo publicidad durante las transmisiones de la plataforma Electronic Sport Broadcasting (ESB) -actualmente América Esports- en los torneos de Dota 2.

Ello conllevó a tener una presencia de 500.000 horas de visualización en 7 días de torneos transmitidos, impactando en 280.000 ‘gamers’, señaló.

En este año, Kia ya ha realizado otra campaña relacionada al mundo ‘gaming’ con ‘Your First Sponsor’, en la que más de 4.000 usuarios de Dota 2 cambiaron sus ‘nicks’ en el juego, pues incluyeron en sus nombres a la marca surcoreana.

Además, este año también se ha convertido en patrocinador de dos torneos de League of Legends en el continente, en el marco de un acuerdo firmado por la oficina de Latinoamérica de Kia con este videojuego.