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Resumen

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Martín Chávez, subgerente de marketing de Kia Perú. (Foto: Hugo Pérez)
Martín Chávez, subgerente de marketing de Kia Perú. (Foto: Hugo Pérez)
/ HUGO PEREZ
Por Christian Silva

A mediados del 2025, Kia lanzó la campaña ‘Hero Codes’, la cual conectó el mundo de los autos con los ‘gamers’. Si bien esta relación pareciera existir ante la presencia de modelos vehiculares dentro de distintos videojuegos, con este proyecto la empresa se convirtió en la primera marca automotriz en Perú en ingresar al territorio de los E-Sports, indicó Martín Chávez, subgerente de Marketing de Kia Perú.